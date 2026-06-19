Imputan a tres detenidos por el megaasalto en Santa Rita

La Fiscalía y la Policía Nacional realizaron ayer un allanamiento a una vivienda ubicada en el Km 24 Minga Guazú, en prosecución a la investigación que realizan en el marco del megaasalto a tres bancos y una casa de cambios en Santa Rita, Alto Paraná, en el que incautaron varios elementos y capturaron a tres personas.

Los intervinientes incautaron cinco chalecos antibalas, clavos miguelito, una escopeta calibre 12, dos pasamontañas, gran cantidad de indumentarias presumiblemente utilizadas por los integrantes de la banda, cuatro celulares y un automóvil Toyota Axio. También detuvieron a Leandro Alfredo Portillo Achucarro (30), Emanuel Cidade Campos (26) y Adriana Barboza Balmori (34).

La Fiscalía informó hoy que estos tres detenidos fueron imputados por robo agravado, toma de rehenes, asociación criminal, hurto especialmente grave, hurto agravado en banda y transgresión a la Ley de Armas, atribuidos preliminarmente en carácter de autores directos y solicitó la prisión preventiva de todos.

En el caso de Leandro Alfredo Portillo Achucarro, registra orden de captura al ser sindicado como uno de los autores del asesinato del cambista Estanislao Casco Acosta (74) durante un intento de asalto ocurrido el pasado 9 de octubre de 2025 en el distrito de Cambyretá (Itapúa), mientras que Emanuel Cidade Campos registra antecedentes por asaltos bancarios y tráfico de drogas en Brasil.

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Ambos serían integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC) según indicó el subcomandante de la Policía Nacional, comisario general Feliciano Martínez.

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Imputan a tres detenidos por megaasalto en Santa Rita

El equipo fiscal está compuesto por Rocío Celeste González, María del Carmen Meza y Edgar Miguel Benítez, quienes sostienen que los imputados son integrantes de la organización criminal que asaltó las entidades bancarias y financieras en la madrugada del martes 16 de junio de 2026.

De acuerdo con la investigación, aproximadamente a las 02:00 de la fecha, un grupo compuesto de alrededor de 20 personas encapuchadas y fuertemente armadas irrumpió en el área céntrica de Santa Rita, en inmediaciones de entidades bancarias y una casa de cambios, reduciendo al personal policial y de seguridad.

Tomaron como rehenes a funcionarios bancarios y sustrajeron dinero en efectivo utilizando explosivos y amenazando a los funcionarios de ejecutarlos en caso de resistencia. Los explosivos colocados en las sedes de los bancos GNB y Familiar, mientras que los colocados en la sede de Ueno Bank y la casa de cambios no detonaron, los cuales fueron abandonados.

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Tras esto, los asaltantes se fugaron, incendiaron los vehículos y esparcieron clavos tipo “miguelito” para obstaculizar la persecución policial. Tras la huida, agentes policiales hallaron vainas servidas, así como un artefacto explosivo, el cual fue posteriormente desactivado por personal especializado de la Policía Nacional.

Otros detenidos por megaasalto en Santa Rita

Otros detenidos en allanamientos previos fueron identificados como José Cuevas Yegros (56) y Ramón Leonardo Bogado (39), quienes serían respectivamente explosivista y un gestor de la compra de explosivos de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) para empresas que explotan canteras y quien también es agente penitenciario. Este último hizo declaraciones a medios de comunicación en las que negó estar involucrado en el aparente desvío de los explosivos.

Una comitiva fiscal-policial allanó anoche un establecimiento rural en el distrito de Santa Fe del Paraná en busca de los autores del mega asalto a bancos de Santa Rita, pero el operativo resultó infructuoso. Los dueños de la propiedad denunciaron destrozos y malos tratos.