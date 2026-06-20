Video: cayó un peligroso prófugo que atacó brutalmente a un hombre con dos machetes

Agentes de la Comisaría 2.ª Central de Fernando de la Mora lograron capturar este sábado al mediodía a un hombre que se encontraba prófugo de la Justicia. El detenido está sindicado como el presunto autor de un brutal ataque con armas blancas ocurrido a inicios de esta semana en la zona sur de la citada ciudad. Este momento quedó registrado en crudas imágenes de cámaras de seguridad.

Se trata de Brígido Alvarenga Riquelme, de 42 años, quien cuenta con una orden de captura firmada el pasado 15 de junio por el agente fiscal Carlos Acuña, bajo la carátula de tentativa de homicidio doloso.

El procedimiento civil se concretó alrededor de las 12:45 en la vía pública, sobre las calles Elsa Escalante casi Villa Hayes.

Intentó huir de los Linces

La detención fue posible gracias a datos provistos por fuentes humanas de la Policía Nacional, que ubicaron al sospechoso caminando por el barrio. Al percatarse de la presencia de los uniformados, Alvarenga Riquelme intentó darse a la fuga a pie, pero fue rápidamente reducido en el lugar.

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Debido a la peligrosidad del detenido, los intervinientes solicitaron apoyo de una patrulla para trasladarlo. Siguiendo el protocolo legal de rigor, el hombre fue llevado primero al Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora para un diagnóstico médico antes de quedar recluido en la sede policial a disposición del Ministerio Público.

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La secuencia del horror: Dos ataques seguidos

Videos de cámaras de seguridad revelan el nivel de violencia con el que actuó el ahora detenido durante la madrugada del lunes 15 de junio. Las imágenes muestran a la víctima sentada en la vía pública cuando, a las 02:28 de la madrugada, Alvarenga se le acercó de forma amenazante con dos machetes visibles en ambas manos. En ese momento se produjo un fuerte forcejeo y el primer ataque directo.

Lejos de detenerse, la secuencia delictiva continuó minutos después. A las 02:34, la víctima herida volvió a sentarse en la vereda. El agresor regresó con los mismos machetes para iniciar un segundo enfrentamiento físico.

Tras herir severamente al hombre, el victimario se alejó caminando del sitio de forma calmada.

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Finalmente, la víctima comenzó a sangrar de manera abundante, especialmente en la zona de una de las piernas. Las cámaras captaron que, debido a la pérdida de sangre, a las 02:48 terminó desvaneciéndose por completo en plena calle.

El agente fiscal de la Unidad Penal N.º 2, Carlos Acuña, dispuso que el procesado permanezca bajo libre comunicación en la comisaría local, mientras se formulan los cargos para su posterior traslado a un centro penitenciario.