Migraciones intercepta a dos prófugos brasileños en el aeropuerto

El director de Migraciones, Jorge Kronawetter, confirmó que dos brasileños quedaron a disposición de las autoridades de su país tras ser detectados con movimiento migratorio en nuestro país, específicamente en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Los casos son diferentes.

El jueves 19 de junio pasado, Roberto de Oliveira Santos (37) fue interceptado cuando intentaba embarcar con destino a México, pero sobre él pesaba una condena en Brasil por asociación para el tráfico de drogas y tráfico ilícito de estupefacientes con circunstancias agravantes. Su ingreso al país se había dado de forma irregular, detalló el funcionario.

Con la confirmación de su perfil, el extranjero fue puesto bajo custodia del personal de la policía aeroportuaria para su traslado a Ciudad del Este y posterior entrega a las autoridades de la Policía Federal del vecino país en el Puesto de Control Migratorio del Puente Internacional de la Amistad.

Por otra parte, el otro caso data de ayer, cuando Antônio de Freitas Luiz Filho (61) llegó al territorio nacional en un vuelo procedente de Portugal con un pasaporte portugués y documento de identidad militar de Brasil, pero tras verificaciones, se confirmó que el mismo se encontraba prófugo de la Justicia brasileña para el cumplimiento de una condena pendiente de 10 años y 9 meses por homicidio. Este también fue entregado a la Policía Federal de Brasil.

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Subestiman sistema de control, considera Kronawetter

Sobre casos similares, Kronawetter consideró que los criminales subestimarían el control de sistema migratorio nacional, pero con la realización de controles secundarios y la coordinación cada vez más robusta con autoridades regionales, se detectan perfiles de riesgo y las órdenes de captura.

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Finalmente, en cuanto a la frecuencia, mencionó que se registran aproximadamente entre tres y cuatro casos de este tipo por mes en lo que va del año. Aunque en esta ocasión los procedimientos ocurrieron en el aeropuerto, el funcionario también precisó que estas detecciones también son habituales en las zonas de frontera.

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