Policías y militares coordinan acciones para evitar nuevos ataques a gran escala contra entidades financieras

Estos trabajos preventivos de la Policía contarán con la colaboración de efectivos militares del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) en los 17 departamentos del país, para lo cual se crearán sistemas de cooperación y comunicación para coordinar las acciones, principalmente en las cercanías en entidades bancarias y financieras.

Según el documento presentado durante un acto en el ministerio del Interior, tras los eventos del 16 junio pasado en el departamento de Alto Paraná, se precisa implementar un modelo operacional que permita apreciar, ordenar y supervisar las Operaciones Tácticas y de Inteligencia Interagenciales para desalentar la presencia y el accionar del crimen organizado.

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Los Equipos de Respuesta Táctica Interagenciales (ERTI), centrarán sus tareas en acciones de patrullaje ostensivos en un radio no mayor a 10 kilómetros de las zonas donde estén instaladas entidades bancarias o de movimiento constante de divisas y mercaderías de alto valor.

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Los oficiales que integren estas patrullas estarán en condiciones de responder con todo el poder de fuego contra las bandas criminales. Sin embargo, el esfuerzo se centrará principalmente en trabajos de inteligencia, detectar movimientos no habituales de vehículos y personas en su radio de acción y también evitarán en la medida de las posibilidades acciones rutinarias o en horarios rígidos. Igualmente, darán apoyo inmediato a otras unidades en caso de necesidad.

Los grupos GEO pasarán a integrar la nueva unidad

Las unidades denominadas Grupo Especial de Operaciones (GEO) integrado por agentes con mayor preparación para trabajos de riesgo, que operan en las 17 direcciones de Policías de todo el país pasarán a integrar Agrupaciones de Acciones Tácticas Departamentales y compartirán los trabajos preventivos con efectivos militares.