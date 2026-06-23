Ladrones atracan casa comercial en Villa Elisa y se alzan con celulares de alta gama

Un local de venta de electrodomésticos y aparatos electrónicos, ubicado en la intersección de las avenidas Von Poleski y Américo Pico de la ciudad de Villa Elisa, recibió la desafortunada visita de un grupo de delincuentes que, luego de violentar uno de los accesos, se alzó con varios celulares de alta gama.

El comisario Antonio Cristaldo, jefe de la Comisaría 13ª de Villa Elisa, relató que alrededor de las 2 de la madrugada se constató la presencia de un vehículo estacionado en inmediaciones de la casa comercial.

“En un momento dado se escucha un ruido, ínterin en que el personal de guardia salió a verificar y ya prácticamente saliendo del lugar dos a tres sujetos a bordo de un automóvil negro cuya marca no se pudo precisar por la rápida fuga”, indicó.

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¿Qué se sabe sobre lo robado?

Según indicó el jefe policial, los encargados del negocio señalaron de forma preliminar que los ladrones pudieron apropiarse de por lo menos ocho celulares: dos de la marca iPhone y seis Xiaomi.

De acuerdo con los primeros datos recogidos en el lugar, los delincuentes huyeron con dirección a la ciudad de Lambaré. Agentes de Criminalística y de Investigaciones del área Central fueron convocados para la realización de todos los procedimientos de rigor.

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