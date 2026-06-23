Se entregó en Independencia un policía buscado por asaltos en Paso Yobái y Santa Rita

El supuesto polibandi que se dio por detenido hoy martes es el suboficial primero Néstor Yván Ramírez Marín, de 29 años, alias Gato, quien se presentó en la comisaría 14° de la localidad de Melgarejo, distrito de Independencia, departamento de Guairá.

El efectivo policial trabajaba últimamente en la comisaría 11° de la ciudad de Juan Emilio O’Leary, departamento de Alto Paraná.

El suboficial Ramírez venía siendo buscado desde el 26 de mayo pasado, cuando supuestamente comandó el asalto tipo comando contra la empresa minera Máster Gold SA, en el municipio de Paso Yobái, departamento de Guairá.

Cuando eso, fue identificado como uno de los ocupantes del furgón Toyota que los asaltantes tuvieron que dejar abandonado tras ser perseguidos por la Policía. Adentro del vehículo había unos 1.000 kilos de carbonilla que contenía partículas de oro.

Ese rodado que fue dejado por los delincuentes en Paso Yobái fue sustraído días antes justamente de O’Leary, donde prestaba servicios el suboficial Ramírez, por lo que se sospecha que él mismo “levantó” ese vehículo en su jurisdicción.

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El mismo policía ahora detenido fue señalado como uno de los integrantes de la banda que el 16 de junio pasado asaltó los bancos GNB, Familiar y Ueno, así como la casa de cambios Santa Rita Cambios, en el municipio de Santa Rita, departamento de Alto Paraná.

El megaataque en Santa Rita, registrado hace exactamente una semana, produjo un botín aproximado para los asaltantes de 3.000 millones de guaraníes y 100.00 dólares.

Por el caso, hay seis encarcelados hasta ahora, que son José Cuevas Yegros (56) y Ramón Leonardo Bogado (39), responsables de la cantera Itá Bella de emboscada de donde salieron los explosivos utilizados en Santa Rita; Emanuel Cidade Campos(26), Leandro Alfredo Portillo Achucarro (30) y Adriana Barboza Balmori (34), detenidos en Minga Guazú en el supuesto aguantadero de la gavilla, e Ismael Huespe Ortiz (58), capturado en Caacupé también por vínculos con las bombas usadas en Santa Rita.

El supuesto polibandi Néstor Yván Ramírez Marín ahora deberá comparecer ante distintas unidades de la Fiscalía para aclarar su situación procesal.