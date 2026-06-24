Ruta PY 22: chofer esquivó un bache, cayó a uno más grande y chocó a otro vehículo

De acuerdo al informe de la Comisaría 12, el accidente ocurrió en la tarde de ayer a 72 kilómetros al norte de la ciudad de Concepción, en la ruta PY22. Se registraron daños materiales y uno de los choferes tuvo lesiones.
El testimonio de Edgar Antonio Vázquez Arce, de 34 años, conductor del tracto camión marca Scania, modelo R420, año 2006, color verde, con acoplado semirremolque tipo granelero, marca Librelato, tres ejes, año 2021, color rojo, señala que circulaba de Concepción a Vallemí y al llegar a unos 72 kilómetros de la capital del primer departamento, esquivó un bache pero pasó a otro más grande y profundo, lo cual le hizo perder su dirección.
Según el informe policial, Vázquez Arce, quien quedó con lesiones, dijo que debido a esa maniobra y el enorme pozo, el vehículo que conducía pasó al carril contrario, saliendo al paso de otro camión que venía circulando de Vallemí a Concepción.
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Eso hizo que impacte en la parte de la carrocería-acople-, de cuyo choque ambos rodados quedaron en medio de la ruta y con daños materiales.
El otro vehículo involucrado en el accidente fue un camión marca Scania, modelo R124, año 2000, color amarillo con acoplado semirremolque granelero marca Schiffer, año 2018, color blanco. Este vehículo era guiado por Hugo Sánchez Ortíz, de 39 años.
Licitación
El llamado a la convocatoria de la licitación pública internacional con ID N.° 488061, para la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la ruta PY22 se ha abierto en mayo pasado. La inversión estimada es de Gs 819.864.270.021.