Albirroja: Policía advierte que podrían ampliarse los bloqueos de calles en microcentro

A las 23:00, la Selección Paraguaya enfrenta a su par de Australia por la Copa Mundial de Fútbol 2026. En el microcentro se prevé la instalación de cuatro pantallas gigantes para que los aficionados puedan ver el partido, en el marco de la tercera jornada de “El centro alienta”.

La Policía Nacional puso en marcha un operativo especial de seguridad para el evento. El jefe de la Comisaría 3ª Metropolitana, comisario Germán Chena, informó que ya se encuentran bloqueadas algunas calles estratégicas del centro capitalino.

“Estamos en alerta de seguridad. Tenemos arterias cerradas en lo que es la zona del microcentro, lo que es la calle Yegros, desde 15 de Agosto hasta Palma y Estrella”, refirió.

Asimismo, aclaró que las calles Presidente Franco y Oliva permanecen habilitadas para la circulación vehicular.

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Policía advierte que podrían ampliarse los bloqueos

El comisario Chena explicó que el esquema inicial contempla cierres desde Yegros hasta 15 de Agosto. Sin embargo, indicó que las restricciones podrían extenderse si se registra una asistencia masiva de aficionados durante los festejos posteriores al encuentro.

En ese sentido, señaló que, de ser necesario, los bloqueos llegarían hasta la calle México.

No obstante, residentes del microcentro y trabajadores con oficinas en las zonas afectadas cuestionaron que las vallas de restricción vehicular ya se encuentran instaladas desde la calle México.

Al respecto, el comisario indicó que estas barreras fueron colocadas anticipadamente por motivos de seguridad. Según explicó, se colocaron las vallas para impedir que vendedores ambulantes se instalen desde temprano y no a las horas próximas al partido.

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Recomendaciones de seguridad para los aficionados

En cuanto a las medidas preventivas, el jefe policial instó a los asistentes a mantener una conducta responsable durante los festejos.

Entre las recomendaciones mencionó el respeto a terceros, el cuidado de las pertenencias personales, establecer puntos de encuentro en caso de asistir en grupo y, ante una eventual victoria de la Albirroja, celebrar con prudencia.

Además, aseguró que los ciudadanos que necesiten circular por las zonas restringidas podrán solicitar la apertura de las vallas a los agentes apostados en el lugar para acceder a las vías bloqueadas.