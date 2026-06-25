Fiscalía imputa y pide prisión para un hombre que habría disparado a un perro

El fiscal de la Unidad Especializada de Maltrato Animal, Irán Suárez, formuló una imputación y solicitó la prisión preventiva de un hombre-cuya identidad no se dio a conocer- de 41 años por su presunta participación en un hecho de maltrato animal.

El imputado trabajaba como guardia de seguridad de una empresa ubicada sobre la Ruta 12 Vicepresidente Sánchez, según el Ministerio Público.

Asimismo, como parte de la investigación del caso, el funcionario de la Fiscalía ordenó inicialmente la detención del sospechoso y posteriormente presentó la imputación correspondiente, esto luego de que se tomara conocimiento de que el mismo habría efectuado disparos con un arma de fuego, presumiblemente una escopeta, contra un perro.

Otros datos recolectados confirman que el can fue auxiliado de manera inmediata y recibió atención veterinaria, por lo que hasta ahora se encuentra estable pero, presenta tres balines alojados en su cuerpo como consecuencia de las heridas sufridas.

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No sería la primera vez

Inclusive, según la denuncia recibida en el Ministerio Público, no sería la primera vez que el sospechoso protagoniza este tipo de hechos y existen referencias sobre otros casos que habrían derivado en la muerte de otros perros.

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Finalmente, en el marco de la causa, el agente solicitó al Juzgado la prisión preventiva para el imputado, mientras aún prosiguen las diligencias investigativas.

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