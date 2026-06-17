Caso Canela: cuestionan fallo judicial que ordena devolverla a su propietario original

La resolución de la jueza penal de la Adolescencia de Luque, Carmen Rosana Román, que ordenó el retorno de la perrita Canela a la vivienda de Areguá donde sufrió las graves heridas que le costaron la mandíbula, generó una ola de cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de los animales.

La principal crítica provino de Diana Camarasa, representante de la Asociación Olfateando Huellas, quien calificó la decisión como un retroceso para los derechos de los animales y aseguró que no se tuvieron en cuenta aspectos fundamentales de la legislación vigente.

“Se están pisoteando los derechos que tiene Canela”, afirmó la activista al referirse al fallo judicial.

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Cuestionan que no hubo responsables sancionados

Camarasa sostuvo que la resolución ignoró disposiciones legales relacionadas con el uso de pirotecnia por parte de menores de edad. Recordó que la perrita resultó gravemente herida tras la explosión de un cebollón que le provocó la pérdida de la mandíbula.

Según señaló, ninguna persona fue sancionada por lo ocurrido, pese a que la normativa prohíbe que menores manipulen este tipo de artefactos.

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La activista también apuntó contra los propietarios originales del animal. Argumentó que no se valoró adecuadamente el deber de cuidado contemplado en la legislación de protección animal y que la lesión sufrida por Canela fue consecuencia de una falta de resguardo.

“Los responsables del cuidado no garantizaron su protección y por eso llegó a esta situación”, sostuvo.

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Una recuperación inédita en Paraguay

El caso de Canela conmocionó al país por la gravedad de las heridas que sufrió y por el complejo proceso de recuperación que enfrentó posteriormente.

Tras varios meses de tratamiento veterinario, la perrita fue sometida a una cirugía inédita en Paraguay, mediante la cual recibió una prótesis mandibular para reemplazar el hueso perdido a causa de la explosión.

De acuerdo con Camarasa, Canela necesitará atención especializada durante toda su vida. Explicó que deberá alimentarse con comida procesada, recibir suplementos y someterse a controles veterinarios periódicos para monitorear el estado de la prótesis.

“Ella nunca más va a tener una vida normal. Requerirá cuidados especiales de por vida”, enfatizó.

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“Canela se convirtió en un símbolo”

Desde Olfateando Huellas consideran que el caso trascendió la historia individual de una mascota y se convirtió en un emblema de la lucha contra el maltrato animal y el uso irresponsable de la pirotecnia.

Camarasa recordó que otros animales víctimas de situaciones similares no lograron sobrevivir, por lo que considera que Canela representa un caso excepcional tanto por haber sobrevivido como por haber recibido una prótesis mandibular.

A criterio de la activista, precisamente por tratarse de un caso emblemático, las autoridades debieron enviar una señal más firme respecto a la aplicación de las leyes de protección animal y las responsabilidades derivadas de estos hechos.

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Críticas a la actuación de la Fiscalía

Las objeciones no se limitaron a la decisión judicial. La representante de la organización también expresó sorpresa por la postura asumida por el Ministerio Público durante el proceso.

Según indicó, fue la propia Fiscalía la que recomendó que Canela regresara con su propietaria original, una posición que considera incompatible con los antecedentes del caso.

“No porque la dueña no haya sido quien colocó la pirotecnia significa que no existió responsabilidad en el deber de cuidado”, argumentó.

La activista insistió en que el debate de fondo no debe centrarse únicamente en quién provocó directamente la explosión, sino también en las obligaciones que tenían los responsables del animal para evitar que estuviera expuesto a una situación de riesgo.

Reclaman mayor sensibilidad de jueces y fiscales

Finalmente, Camarasa pidió una mayor aplicación de las normas de protección animal y reclamó más empatía por parte de jueces y fiscales en casos de maltrato.

Sostuvo que con frecuencia los animales terminan soportando las consecuencias de hechos que quedan sin castigo para los responsables humanos.

“Los animales son seres sintientes y sus derechos deben ser garantizados. No puede ser que el único que termine pagando las consecuencias sea el animal”, concluyó.