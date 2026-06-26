Allanamientos y detenciones para desalentar microtráfico en Capiatá

Poco antes del anochecer del jueves, los uniformados irrumpieron en una propiedad ubicada sobre la calle José Gaspar Rodríguez de Francia, en Cañada San Rafael, donde arrestaron al responsable de la casa identificado como Hernán Fabián Rallo Chaparro (22). Este joven fija residencia en el barrio Las Mercedes de la ciudad de Areguá.

En el lugar, los oficiales de Antinarcóticos encontraron dos dosis de cocaína, nueve dosis de crack, 84 bolsitas de hule cargadas con marihuana picada, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo en billetes de baja denominación y monedas, más dos plantas de marihuana.

Casi al mismo tiempo otro grupo de uniformados ingresaron a una casa de la calle Cristian Alonso casi Kuarahy, en el del barrio Caacupemí, donde apresaron a Christian Samuel Romero (24) y a Ángel Enrique Núñez Mancuello (24), quien estaba gozando de medidas alternativas a la prisión precisamente por venta de estupefacientes.

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En este sitio los agentes antidrogas detectaron 86 dosis de crack, un poco de marihuana picada, dinero en efectivo y tres teléfonos celulares. Todos los detenidos junto con las evidencias fueron llevados a la base de la mencionada unidad policial donde quedaron a cargo del Ministerio Público.

Microtraficantes generan inseguridad

De acuerdo con los investigadores, el objetivos del procedimiento era anular estos puntos de distribución de todo tipo de drogas, que operan a plena luz del día y los siete días de la semana, generando un feroz problema de inseguridad ya que los adictos se ven obligados a robar todo lo que encuentran a su paso para conseguir el dinero para adquirir sus dosis.