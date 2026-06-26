Paraguarí: militar dio positivo al alcotest tras chocar su vehículo contra la escalinata de la exestación ferroviaria

El teniente Sergio Daniel Centurión Giménez (29), personal militar con destino en la Dirección General de Administración y Finanzas de las Fuerzas Terrestres, en Asunción, protagonizó un percance aproximadamente a las 04:50 de este viernes sobre la avenida Agustín Fernando de Pinedo, en el barrio La Estación. El uniformado embistió su vehículo contra la escalinata de la histórica exestación ferroviaria, que quedó con daños.

El militar se encontraba al mando de un automóvil Toyota Allion, color plata, año 2004, con chapa HCV 450. El uniformado, en presunto estado de ebriedad, estrelló su automóvil contra la escalinata de la emblemática exestación ferroviaria.

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El impacto y alcotest

Según el Informe N° 114/2026 de la Comisaría 1ª de Paraguarí, tras una alerta del Sistema 911, personal de patrulla constató que el rodado se encontraba incrustado contra la histórica escalinata de la exestación ferroviaria.

A raíz del violento impacto, el militar sufrió lesiones leves y fue trasladado hasta la base de la Patrulla Caminera. Allí, el inspector Hugo Martínez le practicó la prueba de alcotest, que arrojó un resultado positivo de 0,951 mg/l de alcohol en aire espirado, según el reporte.

La estructura de la escalinata resultó afectada y parte de ella terminó derrumbada, mientras que el automóvil quedó con severos daños materiales en la parte frontal, añade el informe policial.

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El suceso fue comunicado a la asistente fiscal de la Unidad Penal N° 2, Belén Barrios. Bajo expresas instrucciones del fiscal Digno Jorge Dúo Páez, se dispuso que el teniente Centurión Giménez permanezca recluido en la Comisaría 1ª de Paraguarí en carácter de aprehendido.

El Ministerio Público también ordenó la incautación del rodado y la remisión de todos los antecedentes del caso.

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Vecinos pedían protección del patrimonio

Los afectados del barrio La Estación recordaron que ya venían advirtiendo de manera insistente a las autoridades municipales y policiales sobre la falta de protección del patrimonio. Según manifestaron, la falta de respuesta derivó en la destrucción del sitio histórico durante la madrugada de este viernes.

Los vecinos venían solicitando la implementación de controles preventivos permanentes, mediciones técnicas de los niveles de ruido e incautaciones de equipos de sonido en caso de reincidencia.

Sin embargo, ocurrió lo que temían y parte de la estructura fue destruida.