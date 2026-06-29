Pasan para el sábado la fiesta de San Juan del Centro en Encarnación

La organización Movida Callejera y la Municipalidad de Encarnación organizan la cuarta edición del “San Juan del Centro”, festividad que se celebra en el microcentro de la capital departamental. La actividad fue reprogramada para este sábado 4 de julio, luego de que se suspendiera el sábado pasado por inestabilidad climática.
La calle Mariscal Estigarribia, desde Constitución hasta Tomás Romero Pereira, se convertirá en peatonal para albergar nuevamente esta edición del San Juan.
En el año 2025 tuvo 240 estands y atrajo a casi 20.000 personas, según estimaron los organizadores. En el centro montarán un escenario para que artistas locales puedan amenizar la noche con su talento.
Los organizadores abrieron un enlace para la inscripción de feriantes, cuyo cupo se agotó a los pocos minutos de haberse iniciado el período.
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Gastronomía protagonista
Las comidas tradicionales son el principal atractivo durante el evento. Entre los platos más solicitados están el pastel mandi’o, el pajagua mascada, el batiburrillo, el mbejú, el kaburé y otras delicias de la gastronomía típica.
Los feriantes acceden al espacio sin costo. Además, detallaron que esa noche el movimiento económico para cada local ronda entre G. 3 y 10 millones.
El San Juan del Centro estará habilitado desde la tarde, pero el mayor movimiento se registra habitualmente durante la noche. También se espera la actuación de artistas locales durante el evento.