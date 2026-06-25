Cuenta regresiva: el Mundial de Rally se acerca a Paraguay

La fecha en Paraguay del Mundial de Rally está programada del 27 al 30 de agosto y se disputará en 22 tramos del departamento de Itapúa. Este viernes se desarrollará la fecha en Grecia, durante este último fin de semana de junio. Restan los rallies de Estonia y Finlandia, previos al gran evento que se espera que llegue a Paraguay, antes de pasar a Chile.

El miércoles 24 de junio se desarrolló una reunión con los representantes de la prensa local para repasar detalles de uso de marca y el lanzamiento de la acreditación, que estará habilitada desde el 27 de junio. Además, en el encuentro se compartieron nuevamente las indicaciones sobre el desarrollo de la cobertura periodística que involucrará el evento que movilizará a miles de personas hasta la región.

Este jueves se desarrolló una reunión con representantes del sistema de Salud de la ciudad de Posadas (Argentina) y los responsables sanitarios de Itapúa, en el Hospital General de Itapúa (HGI). El objetivo fue coordinar esquemas de posibles traslados en caso de una emergencia.

Además, estuvieron presentes profesionales del Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (Cenquer), para capacitar a los profesionales del HGI en atención al paciente quemado. El director interino del centro asistencial, doctor Rubén Román, manifestó que este año cuentan con dos especialistas, pero de igual manera contarán con la asistencia de profesionales del Cenquer.

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Novedades del Rally

Contará con 22 pruebas especiales, sumando 356,04 km de recorrido competitivo y la participación de aproximadamente 60 tripulaciones. Esto evidencia un crecimiento en comparación con la edición 2025, que reunió 19 pruebas, 335 km y 48 tripulaciones.

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La competencia se desarrollará a lo largo de cuatro jornadas. Iniciará con el shakedown (San Juan del Paraná–Carmen del Paraná) y la largada simbólica; seguirá con etapas que atravesarán zonas como Cambyretá, Nueva Alborada, Yerbateras (Nueva Alborada) y el Autódromo (Capitán Miranda); avanzará hacia sectores como Bella Vista, Hohenau, Trinidad y Encarnación; y culminará con el cierre en Encarnación y General Artigas.

El emblemático cierre se realizará en la Costanera República del Paraguay, en el sector del Silo y el Molino San José, al costado de la emblemática playa encarnacena, a orillas del río Paraná.

Los organizadores del evento estiman que este año se superará el éxito de la edición anterior. Auguran que generará más de 200 millones de dólares en movimiento económico y la afluencia de 400.000 espectadores.

El Fanzone estará nuevamente dispuesto en el sector del Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez” de Encarnación, mientras que la velada de premiaciones se desarrollará al costado de la Playa San José.