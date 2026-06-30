Violento asalto: delincuentes maniatan a un septuagenario y se llevan objetos de valor

Los malvivientes redujeron y maniataron a un hombre de 77 años para apoderarse de un automóvil, dinero en efectivo, joyas, electrodomésticos y dos armas de fuego.

El hecho se registró alrededor de las 16:30 en la vivienda de José María Almirón Ortiz (77) y su esposa, Gilberta Martínez de Almirón, ambos domiciliados en el lugar.

El septuagenario se encontraba en la parte posterior de su vivienda realizando tareas rurales, específicamente cortando pasto camerún para alimentar a sus animales, cuando fue sorprendido por cuatro hombres de sexo masculino que tenían el rostro cubierto con tapabocas y portaban armas de fuego, entre estas una escopeta y un revólver.

Los desconocidos le manifestaron que se trataba de un asalto y, acto seguido, lo redujeron y lo maniataron con cintillos plásticos. Posteriormente, lo introdujeron en una de las habitaciones de la vivienda, donde exigieron la entrega de dinero y otros objetos de valor.

Una vez dentro de la casa, los delincuentes se alzaron con un automóvil Toyota Premio, año 2004, color plateado, con chapa N° AAXL-998. Además, se llevaron una suma de dinero en efectivo cuyo monto aún no fue determinado por las víctimas.

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Igualmente, los asaltantes se apoderaron de varias joyas, un televisor Samsung de 32 pulgadas de color negro, una motosierra de la marca Total, de color naranja, un teléfono celular cuya marca aún no fue precisada y dos armas de fuego pertenecientes a la familia.

Entre las armas robadas se encuentran un revólver calibre 38, marca Rossi, de lustre negro y procedencia brasileña, así como un revólver marca Eisvar Español, de lustre blanco.

La Policía tuvo conocimiento del hecho a través de un vecino, quien alertó sobre el asalto. Inmediatamente, agentes de la Comisaría 32ª de Aguapety acudieron hasta la vivienda y dialogaron con la víctima, quien relató las circunstancias del violento atraco.

Tras consumar el robo, los delincuentes abandonaron el lugar presumiblemente a bordo del automóvil de las víctimas y hasta el momento permanecen prófugos.

El caso fue comunicado al Ministerio Público y se convocó a personal del Departamento de Criminalística y de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional, que realizaron los procedimientos de rigor e iniciaron las tareas investigativas para identificar y capturar a los responsables del hecho.