Mundial 2026: Peña pide “alentar con todo” a la Albirroja en octavos de final

Tras la victoria de la selección paraguaya de fútbol ayer, lunes, contra el seleccionado de Alemania -con la que la Albirroja clasificó a octavos de final del Mundial 2026-, el presidente Santiago Peña emitió hoy un breve mensaje a la ciudadanía expresando su felicidad y pidiendo al público “alentar con todo” a Paraguay en la próxima etapa de la Copa del Mundo.

Sosteniendo una camiseta albirroja, el presidente Peña dio su mensaje en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en la ciudad de Luque, donde se llevará a cabo hoy una cumbre de jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur), del que Paraguay tiene la presidencia ‘pro tempore’.

“Es un día de enorme celebración”, dijo el presidente Peña, quien expresó su deseo de “transmitir a todo el pueblo paraguayo la felicidad que siento”.

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“Ahora a alentar con todo a la Albirroja en octavos de final”, añadió.

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El próximo partido de la selección paraguaya en el Mundial 2026 será el próximo sábado en Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos), donde el equipo dirigido por Gustavo Alfaro se enfrentará al ganador del encuentro que hoy disputarán las selecciones de Francia y Suecia.

Festejos masivos y feriado nacional

Al menos 60.000 personas colmaron entre anoche y esta madrugada el microcentro de Asunción para festejar la victoria de la Albirroja y celebraciones similares se registraron también en varios otros puntos del país.

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Luego de la victoria de la selección paraguaya –que se impuso en penales sobre la alemana–, el presidente Peña decretó un feriado nacional este martes, haciendo uso por primera vez este año de una ley que le otorga la potestad de decretar tres feriados extraordinarios cada año.