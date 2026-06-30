Sicariato en Pedro Juan Caballero: apuntan al Clan Rotela

El sicariato se produjo ayer a las 14:00 aproximadamente en una casa de la fracción Rosa Mística del barrio Defensores del Chaco, en jurisdicción de la comisaría 14ª del barrio Villa Industrial, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay.

La víctima del homicidio por encargo fue identificada como Bernardo Luis Sánchez Quintana, de 33 años, alias Lágrima, oriundo del barrio Obrero de Asunción, quien salió de la cárcel de Pedro Juan Caballero apenas 12 días antes de su muerte. Cumplió varias condenas por robo y estuvo en distintas prisiones del país.

Lágrima estaba alojado solo momentáneamente en la vivienda, perteneciente aparentemente a familiares de su actual pareja.

El autor del crimen fue un sicario que entró a la propiedad, le disparó a su objetivo un tiro y salió de nuevo como si nada.

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Policías de Investigaciones de Amambay explicaron que cinco minutos antes de ser atacado, Lágrima estaba hablando por celular con una persona a la que le contó que estaba en esa vivienda.

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El asesinato estaría relacionado con una disputa interna en la organización criminal paraguaya Clan Rotela (CR), de la que el ahora fallecido era un ferviente miembro.

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De hecho, aunque estaba preso, Bernardo Luis Sánchez Quintana, alias Lágrima, mantenía activa sus cuentas en redes sociales, en las que siempre publicaba mensajes alusivos a dicha facción, así como fotos con el líder máximo del grupo, Armando Javier Rotela Ayala, quien cumple múltiples condenas en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada.

En el año 2019, Lágrima fue culpado por el asesinato de su compañero de celda en la cárcel de Tacumbú, Santiago Ariel Leiva Servín, pero cuando eso las autoridades penitenciarias lo identificaban como miembro del Primer Comando da Capital (PCC).