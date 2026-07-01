Video: matan de un disparo a joven en Villa Hayes durante festejos por la victoria de la Albirroja

Un trágico desenlace tuvieron los festejos por la histótica victoria de la Albirroja contra Alemania en la madrugada del martes, cuando Néstor Damián González García, de 18 años, fue asesinado de un tiro en la ciudad de Villa Hayes.

Según informó la Policía Nacional, el joven estaba festejando en la zona de la rotonda, en el estacionamiento del centro comercial donde está un supermercado de la cadena Stock y de la empresa de electrodomésticos Bristol.

Según se ve en el video, el joven es increpado por otros cuando es golpeado por uno, momento en el que también recibe un disparo y cae muerto al piso.

“Ocurrió un hecho de homicidio doloso donde lastimosamente fue víctima un joven de 18 años de nombre Néstor Damián González García, que es oriundo acá del barrio Remancito es del distrito de Villa Hayes y como supuesto autores tenemos a dos vecinos de ellos que viven, según la denuncia, conforme a la hermana, a tres cuadras de la vivienda de ellos”, indicó el comisario Ramírez.

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Detenidos tras homicidio de joven durante festejos de la Albirroja

Según contó el comisario, uno de los sospechosos ya fue detenido, ya que fue sindicado por la hermana como el que utilizó el arma para acabar con la vida del joven. El mismo fue identificado como Virgilio González Torres y su primo, Armando Daniel Torres López, quien utilizó un vehículo que es propiedad de Jessica Paola Ortiz Pereira para escapar del lugar.

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“Inmediatamente los familiares mismos, porque estaba también una hermana compartiendo el momento de alegría por la victoria de nuestra selección, ellos mismos prácticamente los trasladaron acá al Hospital Regional de Villa Hayes donde lastimosamente se constató su deceso”, precisó.

Agregó que agentes de investigación de delitos retuvieron el vehículo en el que huyeron como parte de las evidencias.

Si bien desconocen el motivo del asesinato, según información que recibieron por parte de Investigación de Delitos, tanto víctima como presunto victimario habrían tenido un altercado en el barrio Remancito.

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El arma hasta el momento no fue hallada, por lo que la siguen buscando, según dijo el comisario en entrevista con el canal NPY.