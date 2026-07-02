Video: mujer aprovechó los festejos por la Albirroja para robar botellas de vino en Guarambaré

Una mujer aprovechó el movimiento generado durante los festejos por el triunfo de la selección paraguaya para hurtar cuatro botellas de vino de alto valor del minimercado de una estación de servicio Petrosur, ubicada en el centro de Guarambaré. El hecho quedó registrado por las cámaras de circuito cerrado y ya fue denunciado ante la Policía Nacional.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 22ª de Guarambaré, la denuncia fue presentada este miércoles por la cajera del local, quien relató que el hurto ocurrió el lunes 29 de junio, alrededor de las 22:30, cuando una mujer ingresó al comercio simulando ser una cliente.

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Escondió las botellas bajo la campera

El subcomisario Marcos Rodríguez explicó que, según las imágenes de circuito cerrado, la sospechosa tomó cuatro botellas de vino de la marca Luigi Bosca, de 750 mililitros cada una, las ocultó entre sus prendas de vestir y abandonó el local sin pasar por la caja.

“Simulando ser cliente, ingresó a la estación de servicios y hurtó varias botellas de vino, metiéndolas entre sus ropas y salió sin pagar”, indicó el jefe policial.

Consultado sobre la forma en que ocultó los productos, precisó que la mujer los escondió debajo de la campera que llevaba puesta.

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Botellas de alto valor

Según la denuncia, el valor total de los productos sustraídos asciende a G. 470.000.

El subcomisario señaló que se trata de vinos de alto costo y confirmó que toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la estación de servicio.

“Todo quedó registrado en cámaras de circuito cerrado”, afirmó.

Fiscalía ya interviene

Hasta el momento, la Policía no logró identificar a la sospechosa. De acuerdo con la descripción brindada por los investigadores, se trataría de una mujer adulta.

La denuncia será remitida al Ministerio Público, a través de la Fiscalía Zonal de Itá, que tendrá a su cargo la investigación del caso. Los agentes esperan que las imágenes de circuito cerrado permitan identificar a la presunta autora del hurto y avanzar con su localización.