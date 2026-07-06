Video: Bañado Sur despide a víctimas de explosión de barcaza en emotiva caravana fúnebre

En redes sociales circulan videos que muestran cómo vecinos y allegados acompañaron la caravana fúnebre, siguiendo en motocicletas y vehículos a los carros que trasladaban hacia el cementerio a las cinco víctimas de la explosión de una barcaza en el río Paraguay, ocurrido el sábado pasado.

Mensajes de despedida se multiplicaron en Facebook. “Personas buenísimas que no merecían partir de esta manera, duelen muchísimo, hasta pronto muchachos, valoremos cada instante con las personas que tenemos, en un segundo todo puede cambiar”, escribió Mabel Escobar junto a uno de los videos.

Por su parte, Mariel Ferreira expresó: “Que Dios les tenga rodeado de ángeles allá en el cielo colmada de gloria”.

La comunidad que participó del homenaje sería en su mayoría del Bañado Sur, ya que las cinco víctimas serían residentes de esa zona. Según publicaciones en redes, los fallecidos compartían trabajo, amistad y la pasión por el fútbol.

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Investigan causa de explosión de barcaza

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas realizaban labores en la barcaza cuando ocurrió la explosión.

Se menciona que estaban llevando a cabo tareas de desgasificación de la tanquera para futuras reparaciones, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente por los investigadores.

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Los fallecidos fueron identificados como: