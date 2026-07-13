GPS y redes sociales permitieron localizar a niña llevada ilegalmente a Argentina por su padre

El pasado jueves, una mujer denunció en Paraguay que su hija de 2 años fue retirada a la fuerza del cuidado de su abuela materna, el martes previo, por su padre, un ciudadano chileno, en violación de un régimen de relacionamiento provisorio que solo permitía visitas de tres horas por parte del progenitor a su hija.

La denuncia activó los protocolos de búsqueda y localización de Interpol y de la Policía Nacional. Inicialmente, el padre se puso en contacto con la madre y afirmó que estaba con la menor en la ciudad de San Bernardino, pero pronto las autoridades descubrieron que el padre sacó a la hija del territorio paraguayo y la llevó a Argentina.

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Eventualmente se logró ubicar al hombre y a su hija en la ciudad argentina de Resistencia, provincia del Chaco, donde el chileno fue demorado el viernes. La niña fue entregada allí a su madre y a su abuela, quienes la regresaron a Paraguay al día siguiente.

GPS y redes sociales

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el comisario Nimio Cardozo, jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, explicó que datos de geolocalización del vehículo del padre e información proveída por empresas de redes sociales permitieron trazar la ruta que el padre siguió luego de llevarse por la fuerza a su hija pocas horas después de recibida la denuncia.

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Esa información permitió contactar rápidamente a las autoridades de las provincias argentinas de Formosa y Chaco, quienes apoyaron la búsqueda.

Para el mediodía del viernes, las autoridades argentinas remitieron videos que mostraban al padre y a la menor, y un equipo de uniformados fue desplegado en la zona de la terminal de buses de Resistencia, donde ambos habían sido vistos. Allí se produjo la aprehensión del padre.

Según trascendió, el padre planeaba abordar allí con su hija un bus que los llevaría a ambos a Chile.

Imputación del padre y detención de abuela paterna

En Paraguay, el Ministerio Público imputó al padre por los supuestos delitos de desacato –por violar el régimen de visitas de tres horas-, violación del deber de cuidado y frustración de la persecución y ejecución penal.

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Además, la abuela paterna de la niña -quien, según la denuncia, estaba con el padre cuando este se llevó a su hija– fue detenida el viernes en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, cuando se preparaba para abordar un vuelo con destino a Chile.