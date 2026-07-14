Un narco y un sicario: estos son los antecedentes de los dos fugados de la cárcel de Misiones

La fuga fue descubierta hoy martes 14 de julio, a las 07:30, durante el cambio de guardia de los agentes penitenciarios de Misiones, quienes ordenaron a los presos hacer una formación para el control diario y en ese momento se percataron de que faltaban dos internos del sector de Admisión Baja.

Uno de ellos es el narcotraficante Ignacio Cubilla, de 51 años, alias Nacho, capturado el 25 de abril de 2018 en la ciudad de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa, en la operación Fox de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que se hizo bajo la supervisión de la entonces fiscala de Narcotráfico, Lilian Lorena Ledesma Jara.

Ignacio Cubilla después fue condenado a 13 años de cárcel. Su primo, Juan Vidal Cubilla Martínez, quien cayó con él aquel día, fue sentenciado a 12 años de encierro. Reinaldo Cubilla Martínez, primo de Ignacio y hermano de Juan Vidal, detenido el 23 de marzo de 222, fue castigado con 11 años de reclusión.

Los Cubilla integraban una organización criminal que enviaba principalmente marihuana a Argentina y Uruguay, en vehículos con doble fondo, en embarcaciones a través del río Paraná y en avionetas que despegaban desde pistas clandestinas situadas en los departamentos de Caazapá e Itapúa.

De hecho, en su momento, fueron señalados como los mayores exportadores de marihuana de Paraguay al mercado del Río de la Plata.

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El 18 de diciembre de 2022, Ignacio Cubilla, alias Nacho, apuñaló a dos guardiacárceles en la cárcel de Cambyretá, departamento de Itapúa, tras lo cual fue reducido con un disparo de escopeta en la pierna.

Después de ese incidente, fue trasladado al penal de San Juan Bautista, departamento de Misiones, de donde ahora se escapó. Le quedaban aún 5 años de su sentencia por narcotráfico.

Fugado del penal de Misiones es uno de los más peligrosos del Sur

El otro fugado hoy es el sicario Pascual Benítez Miranda, de 43 años, alias El Sicario, quien fue trasladado el 18 de junio de 2025 de la cárcel de Cambyretá, departamento de Itapúa, a la prisión de San Juan Bautista, departamento de Misiones.

Su transferencia se produjo luego de que fuera sorprendido en posesión de una pistola y un revólver con los que supuestamente debía asesinar al supuesto narcotraficante Alexandre Rodrigues Gomes, alias Alex, hijo del diputado colorado fallecido Eulalio Gomes, alias Lalo.

Pascual Benítez Miranda fue capturado por última vez el 8 de enero de 2020 en el municipio de Alto Verá, departamento de Itapúa, y después de eso sentenciado a 26 años de cárcel por el homicidio del comerciante Carlos Jorge Delvalle Lugo, alias Carlos Gordo, ocurrido el 14 de setiembre de 2019 en el distrito de San Rafael del Paraná, departamento de Itapúa.

Como autor moral de ese crimen fue señalado el entonces concejal departamental de Caazapá, Benjamín Adaro Monzón, del Partido Colorado, quien supuestamente fue el que contrató a El Sicario para matar a Carlos Gordo, según la imputación que presentó en su contra el fiscal de Crimen Organizado de Asunción, Marcelo Daniel Pecci Albertini.

De hecho, un día antes de morir, el propio Carlos Gordo denunció ante la Policía y la Fiscalía que Benjamín Adaro Monzón lo mandaría a matar, aunque tras permanecer un tiempo en prisión el citado político colorado fue absuelto en este caso.

Supuestamente, también por orden de Benjamín Adaro Monzón, el ahora fugado Pascual Benítez Miranda, alias El Sicario, habría ejecutado un atentado a tiros en la Junta Departamental de Caazapá, en la ciudad de Caazapá, el 8 de agosto de 2019.

Atentatos contra político y policías

En ese ataque intentaron matar al concejal departamental Nelson Javier Vera Villar, del Partido Liberal, y de paso culpar del hecho al comerciante de la misma región, Jorge Baeza, ambos coincidentemente rivales políticos de Benjamín Adaro Monzón.

Pascual Benítez Miranda, alias El Sicario, increíblemente también fue favorecido por la justicia paraguaya en el caso del asesinato de dos policías de Investigaciones de Caazapá, perpetrado el 18 de febrero de 2016 dentro de un colectivo de la empresa La Yuteña, en la zona de Yegros, departamento de Caazapá.

Las víctimas fueron el el suboficial primero Denis Aguiar Ortellado y el suboficial segundo Jorge Luis López Figueredo, quienes fueron acribillados supuestamente por el ahora fugitivo Pascual Benítez Miranda y el padre de este, Matías Benítez, que presuntamente abrieron fuego cuando intentaron atraparlos.

Pascual Benítez Miranda era buscado en esa época para ser interrogado por el atentado contra el político liberal Nelson Javier Vera Villar, cometido el 1 de noviembre de 2015 en la zona de Yuty, departamento de Caazapá. Ese ataque fue supuestamente ordenado por Benjamín Adaro Monzón.