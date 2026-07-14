Vecinos de Los Nogales piden reactivar caseta policial ante ola de robos

Los vecinos del barrio Los Nogales de San Lorenzo reclamaron la reactivación de la Caseta Policial Rosa Marengo, ubicada sobre las calles San Isidro y Rosa Marengo, al considerar que la ausencia de agentes favorece el incremento de la inseguridad en el vecindario.

El pedido surgió luego de que la semana pasada delincuentes ingresaran a robar a una vivienda ubicada frente a la caseta policial. Los pobladores señalaron que hechos similares también ocurrieron en otras casas del barrio, situación que volvió a generar preocupación entre las familias.

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Según recordaron, el puesto policial fue habilitado hace más de diez años como respuesta a los asaltos y robos que ocurrían anteriormente. En aquel entonces, la propia comunidad impulsó la construcción y el equipamiento del lugar para facilitar la permanencia de los efectivos policiales.

Indicaron que la caseta cuenta, hasta donde saben los vecinos, con heladera, cocina, mesa, camas y otras comodidades para los uniformados, pero actualmente permanece abandonada y sin presencia policial permanente.

De acuerdo con los vecinos, anteriormente el puesto era cubierto por agentes de la Comisaría 31ª y de la Comisaría 1ª de San Lorenzo. Con el paso del tiempo, el servicio dejó de prestarse y el inmueble que fue construido en la vereda quedó prácticamente sin uso.

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Los pobladores manifestaron que, de manera esporádica, algunas patrulleras llegan hasta el sitio y los uniformados utilizan momentáneamente la caseta, aunque no existe una guardia fija que brinde protección a los habitantes del barrio.

“Vamos a pedir a la jurisdicción que corresponde, que ahora es la Comisaría 1ª, para que esta caseta se vuelva a habilitar. Solicitamos eso porque hay muchos asaltos y robos en nuestro barrio, y nosotros habíamos construido este lugar y pusimos todas las comodidades para que la Policía Nacional nos resguarde”, expresó la vecina Carmen Vallejos.

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Por su parte, el jefe de la Comisaría 1ª de San Lorenzo, comisario Alcides Gaona, respondió al reclamo ciudadano y anunció que establecerán una fecha para reunirse con los vecinos a fin de reorganizar el funcionamiento del puesto policial y evaluar su reactivación para fortalecer la seguridad en la zona.