Video: comerciante se enfrenta a asaltante armado y frustra robo en San Lorenzo

El intento de robo se registró en la tarde del jueves en el interior de un local comercial, ubicado en el barrio San Felipe de San Lorenzo, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta el sitio.

Uno de los sospechosos descendió del biciclo e ingresó al comercio fingiendo ser cliente. Sin embargo, en un momento dado desenfundó un arma de fuego y exigió las pertenencias de la propietaria, identificada como Antonia Melgarejo Troche, de 36 años.

Lejos de someterse, la mujer reaccionó y se enfrentó al asaltante, iniciándose un forcejeo que incluso terminó con ambos en el suelo.

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“No sentí miedo”, relata la víctima

Según relató la propia comerciante, su reacción fue inmediata. “No me entró nada de miedo. Cuando vi que miraba a mi compañera, le apreté el arma hacia abajo y le agarré”, expresó.

Melgarejo contó que abrazó fuertemente al delincuente durante el forcejeo, evitando que este pudiera accionar el arma. “No le iba a soltar más. Logré espantarle”, afirmó.

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Incluso, durante el incidente, el propio asaltante le habría pedido que no se dispare el arma en medio del forcejeo.

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Cómplice intervino para facilitar la huida

El delincuente no actuaba solo. Un segundo hombre lo aguardaba afuera a bordo de una motocicleta sin chapa. Tras el forcejeo, este cómplice intervino para ayudar a su compañero, permitiendo que ambos huyeran del lugar.

De acuerdo con el informe policial de la Comisaría 54ª Central, los sospechosos se dieron a la fuga tras abordar nuevamente el biciclo, cuyas características fueron difundidas a otras unidades mediante frecuencia radial.

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Sospechosos ya merodeaban la zona

La víctima señaló que los delincuentes ya habían sido vistos rondando el área antes del hecho, lo que hace presumir que el asalto fue previamente planificado.

“Estaban vigilándonos. Pasaron varias veces frente al local”, indicó.

Además, mencionó que cree reconocer al conductor de la motocicleta, lo que podría aportar a la investigación.

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Reclamo por mayor seguridad

Melgarejo lamentó la falta de reacción de personas que se encontraban en las inmediaciones durante el hecho. “Grité pidiendo auxilio y nadie hizo caso. Falta empatía”, cuestionó.

Asimismo, reclamó mayor presencia policial en la zona, pese a que los agentes acudieron rápidamente tras el llamado al sistema 911.

“Hace falta que patrullen más seguido”, sostuvo.

Ante la creciente preocupación, la comerciante indicó que los vecinos del barrio están impulsando la conformación de una comisión vecinal para reforzar la seguridad.

“Estamos más unidos ahora. Sin organización no se puede avanzar”, expresó.

Investigación en curso

La Policía Nacional continúa con la búsqueda de los sospechosos, descritos como dos hombres de contextura delgada, uno de ellos armado con un revólver. Hasta el momento no se reportan detenidos.