Arresto y cárcel para los hijos del multicondenado Armando Javier Rotela

Los capturados resultaron ser Fernando Javier Rotela Sanabria, de 19 años, alias Mata Gallo, y uno de sus hermanos de padre, un adolescente de 16 años, alias Rotelita.

Estos fueron detenidos el lunes de noche, 13 de julio, en un control policial en la Expo 2026 de Mariano Roque Alonso.

El mayor de edad, Fernando Javier Rotela Sanabria, estaba violando una medida de libertad ambulatoria con restricción horaria que le concedieron solo cinco días antes, el 8 de julio de 2026, en el marco de una causa por trasgresión a la ley de armas que le abrieron cuando fue capturado el 1 de octubre de 2025 en la ciudad de Guarambaré.

De hecho, el juez de Julián Augusto Saldívar, Roberto Saldívar Martínez, le revocó esa medida y le impuso arresto domiciliario en una casa situada en San Lorenzo.

El joven, apodado Mata Gallo, es señalado también como el autor del crimen de Ulises Martín Caballero Gómez, de 25 años, alias Mamber, perpetrado el 21 de diciembre de 2024 en el sector San Felipe del barrio Chacarita de Asunción.

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Un informe del Departamento de Homicidios no solo ubica a Mata Gallo en la escena del crimen, sino que incluso detalla el recorrido que hizo el sospechoso antes y después del atentado.

Pese a que los policías solicitaron expresamente la detención de Mata Gallo y el allanamiento de su casa, la fiscala Teresa Sosa Laconich se negó a emitir las órdenes y, literalmente, cajoneó el expediente.

Asalto domiciliario en Ñemby

El otro detenido en la Expo, el adolescente, tenía una orden de captura pendiente e incluso estaba en rebeldía en el marco de una causa por robo agravado que se inició el 5 de febrero de 2016, cuando supuestamente formó parte de la banda que tomó de rehén a una abogada en un asalto domiciliario en Ñemby, en el que además de robarle todo lo que tenía consigo la obligaron a hacer transferencias del dinero que tenía en sus cuentas bancarias.

El menor de edad había sido capturado por última vez el 19 de febrero pasado en un allanamiento a su casa del barrio Chacarita de Asunción, pero por lo visto lo liberaron enseguida.

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Esta vez, no tuvo la misma suerte que su hermano mayor, ya que el juez de Lambaré, Carlos Vera Ruiz, decretó su prisión preventiva en el Centro Educativo de Itauguá, donde de hecho ya está alojado.

Maga Gallo y Rotelita son hijos de Armando Javier Rotela Ayala, de 44 años, líder del temible grupo criminal paraguayo Clan Rotela (CR).

El capo cumple tres condenas en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada, una de 8 años, otra de 27 años y otra de 30 años, pero afronta además dos procesos penales más, en los que también podrían sentenciarlo.

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Rotela fue capturado por última vez en 2016, tras permanecer prófugo cuatro años, luego del escape que protagonizó de la cárcel de Misiones en 2012. Antes de eso, había sido detenido en 2011 en su feudo, el Bañado Sur de Asunción.