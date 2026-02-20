Imputación contra el hijo de Rotela y otros dos adolescentes chacariteños por asalto en Ñemby

Los menores de edad capturados por un asalto ocurrido en Ñemby son conocidos con los alias de Chiquito, Choco y Papote, todos de 15 años de edad.

Este último es hijo de Armando Javier Rotela Ayala, de 43 años, quien cumple tres condenas en la cárcel de máxima seguridad de Emboscada.

De hecho, la mamá de Papote, Andrea del Rosario Cristaldo Amarilla, de 34 años, también fue detenida inicialmente, pero luego liberada.

Asalto domiciliario en Ñemby

Los adolescentes fueron arrestados en la Chacarita por policías de Investigaciones del departamento Central, en conexión con un asalto domiciliario sucedido en la madrugada del 5 de febrero pasado en el barrio La Lomita de Ñemby.

La víctima fue la abogada Sheila Natalia Galeano Del Padre, de 27 años, quien fue atacada por cuatro hombres, aparentemente todos menores de edad, quienes además de desvalijar su casa la obligaron a hacer transferencias bancarias con su celular por un monto de más de G. 7 millones.

Los detenidos Chiquito y Choco fueron imputados por robo agravado y extorsión, en carácter de autores, aunque el último de los citados fue procesado también por narcotráfico, ya que lo sorprendieron en posesión de marihuana.

Papote, en cambio, fue imputado también por robo agravado y extorsión, pero en carácter de cómplice, ya que habría formado parte de la logística de la banda de asaltantes. De hecho, en su casa se encontraron ropas similares a las que se usaron en el golpe.

Fiscalía solicitó prisión preventiva

El proceso penal es impulsado por las fiscalas de Ñemby, Mirian Beatriz Santos de Mercado y Lourdes Elizabeth Bobadilla Riveros, quienes de hecho fueron las que encabezaron los allanamientos en la Chacarita.

Las agentes de la Fiscalía requirieron la prisión preventiva contra los tres adolescentes.

Ahora resta la detención de los otros dos autores materiales del asalto, ya identificados, y del resto de la banda que dio soporte logístico.

También se indaga la vinculación de la persona a cuya cuenta se transfirió la plata de la víctima.