Capturan en Guarambaré a Mata Gallo, el hijo de Armando Rotela

Fernando Javier Rotela Sanabria, de 18 años, alias Mata Gallo, hijo del condenado Armando Rotela, fue capturado en la madrugada de este miércoles en la vía pública, en la calle San Roque del barrio Divino Niño Jesús de la ciudad de Guarambaré, departamento Central.

Fue en una operación del Grupo Lince, con apoyo de la comisaría 22° de Guarambaré.

Los policías consignaron en su informe que “fuimos alertados vía mensaje de WhatsApp sobre un live de Tiktok donde se visualiza a un sujeto de sexo masculino realizando amenazas con armas de fuego , tipo revólver”.

El memo de los uniformados añade que “acudimos al lugar mencionado, momento en el cual al percatarse de la presencia del Grupo Lince quiso darse a la fuga”.

Mata Gallo fue puesto a cargo del fiscal Eduardo Gabriel Román Cáceres, quien anunció imputación por violación de la ley de armas, ya que el joven fue sorprendido en posesión de un revólver calibre 38 con cinco municiones en el tambor.

Fiscalía nunca ordenó la detención del hijo de Armando Rotela por homicidio

Fernando Javier Rotela Sanabria, alias Mata Gallo, es uno de los hijos de Armando Javier Rotela Ayala, de 43 años de edad, el líder máximo del Clan Rotela, quien cumple condenas de 27 años, 8 años y 30 años en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza de la ciudad de Emboscada.

Mata Gallo es señalado por policías del departamento de Homicidios de Asunción como el autor material del asesinato de Ulises Martín Caballero Gómez, de 25 años, alias Mamber, ocurrido el 21 de diciembre de 2024 en el sector San Felipe del barrio Chacarita.

De hecho, luego del crimen, Mata Gallo supuestamente envió una serie de audios a la viuda de Mamber, ante quien reconoció el hecho e incluso le “aclaró” que le disparó cuando estaba solo y no con su pequeña hija en brazos, tal como dijeron los testigos.

Pese a que los policías de Homicidios elevaron un detallado informe, incluso con imágenes de circuito cerrado, la fiscala de ese caso, Teresa María Encarnación Sosa Laconich, nunca emitió la orden de detención sugerida por los investigadores.

De hecho, el expediente “duerme” hasta ahora en el despacho de la fiscala, pese a los reiterados reclamos también de los familiares de la víctima.

La representante del Ministerio Público, a su vez, había dicho al respecto que los policías “quieren una orden de detención sin los elementos de prueba”.