Justicia niega “celdas VIP” en Oviedo y Villarrica

El Ministerio de Justicia emitió un comunicado tras la difusión de materiales visuales que mostraban la presunta existencia de celdas “VIP”, en las penitenciarías regionales de Coronel Oviedo y Villarrica.

Justicia desmintió que los reclusos cuenten actualmente con dichos privilegios y aseguró que las imágenes difundidas en redes sociales no reflejan la realidad actual penitenciaria.

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De acuerdo con la explicación del Ministerio de Justicia, las irregularidades observadas viralizadas ya habían sido identificadas con anterioridad por los propios órganos de control del Gobierno. Específicamente, el hallazgo fue registrado por el Equipo de Monitoreo de Centros Penitenciarios, el 29 de agosto de 2025.

Tras aquella detección, los inspectores labraron las actas correspondientes donde se asentaron las correcciones obligatorias. Asimismo, se ordenó las adecuaciones para desmantelar cualquier espacio diferenciado dentro de los penales de Villarrica y Coronel Oviedo.

La cárcel de Coronel Oviedo, bajo intervención

La institución estatal recordó que la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo se encuentra actualmente en un proceso activo de intervención debido a previas fallas administrativas y de seguridad.

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En este sentido, el interventor designado por el Ministerio de Justicia cuenta con instrucciones directas y precisas para verificar nuevamente en el terreno si se cumplieron a cabalidad las órdenes de desmantelamiento de estas celdas y, en caso de encontrar anomalías pendientes, aplicar medidas correctivas de inmediato.

“El Ministerio de Justicia reitera que no tolerará privilegios ni condiciones de reclusión que contravengan la normativa vigente. Continuaremos fortaleciendo los mecanismos de control, supervisión y monitoreo en todas las cárceles del país para garantizar la igualdad de trato, la transparencia y el estricto cumplimiento de la ley”, concluye el comunicado.