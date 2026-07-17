Policiales
17 de julio de 2026 a la - 00:59

Justicia niega “celdas VIP” en Oviedo y Villarrica

Funcionarios de seguridad y policías en uniforme en la entrada de la penitenciaría, bajo un cielo despejado.
Policías y funcionarios de seguridad realizan requisa en la Penitenciaría de Coronel Oviedo en busca de estafadores.Victor Daniel Barrera Burgos

El Ministerio de Justicia aclaró este jueves que las fotos y videos viralizados sobre supuestos privilegios en las cárceles regionales de Coronel Oviedo y Villarrica corresponden a registros pasados. La institución asegura que la situación ya había sido detectada en 2025 y que la penitenciaría de Coronel Oviedo se encuentra actualmente intervenida.

Por ABC Color

El Ministerio de Justicia emitió un comunicado tras la difusión de materiales visuales que mostraban la presunta existencia de celdas “VIP”, en las penitenciarías regionales de Coronel Oviedo y Villarrica.

Justicia desmintió que los reclusos cuenten actualmente con dichos privilegios y aseguró que las imágenes difundidas en redes sociales no reflejan la realidad actual penitenciaria.

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De acuerdo con la explicación del Ministerio de Justicia, las irregularidades observadas viralizadas ya habían sido identificadas con anterioridad por los propios órganos de control del Gobierno. Específicamente, el hallazgo fue registrado por el Equipo de Monitoreo de Centros Penitenciarios, el 29 de agosto de 2025.

Tras aquella detección, los inspectores labraron las actas correspondientes donde se asentaron las correcciones obligatorias. Asimismo, se ordenó las adecuaciones para desmantelar cualquier espacio diferenciado dentro de los penales de Villarrica y Coronel Oviedo.

La cárcel de Coronel Oviedo, bajo intervención

La institución estatal recordó que la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo se encuentra actualmente en un proceso activo de intervención debido a previas fallas administrativas y de seguridad.

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En este sentido, el interventor designado por el Ministerio de Justicia cuenta con instrucciones directas y precisas para verificar nuevamente en el terreno si se cumplieron a cabalidad las órdenes de desmantelamiento de estas celdas y, en caso de encontrar anomalías pendientes, aplicar medidas correctivas de inmediato.

“El Ministerio de Justicia reitera que no tolerará privilegios ni condiciones de reclusión que contravengan la normativa vigente. Continuaremos fortaleciendo los mecanismos de control, supervisión y monitoreo en todas las cárceles del país para garantizar la igualdad de trato, la transparencia y el estricto cumplimiento de la ley”, concluye el comunicado.

Documento oficial del Ministerio de Justicia con logo, abordando aclaraciones sobre supuestas condiciones en cárceles paraguayas.
El Ministerio de Justicia desmiente versiones sobre privilegios en cárceles regionales tras la difusión de materiales visuales.