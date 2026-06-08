¿Qué pasará con “Masivo bro”? Lo que dice la Fiscalía

La fiscala Sophia Galeano señaló que el detenido Francisco Canatta ya prestó declaración indagatoria y que actualmente se está evaluando su situación procesal. “En estos momentos yo estoy analizando una posible imputación”, expresó.

Según detalló la fiscala, está siendo investigado por la incitación a cometer hechos punibles y soborno al elector. Ambos delitos con una expectativa de pena de hasta cinco años de prisión.

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¿“Masivo bro” saldría en libertad?

En relación con la situación procesal del detenido, la fiscala indicó que no se prevén medidas excesivamente gravosas, ya que no existirían elementos de peligro de fuga.

“Podría ser una medida cautelar no tan gravosa… como una firma mensual”, señaló Galeano. Agregó que la finalidad sería mantener al imputado sometido al proceso judicial.

Es decir, el influencer podría recuperar su libertad a pesar de la eventual imputación.

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¿Por qué fue detenida la madre?

El Ministerio Público confirmó además que la madre del detenido, Josefina González de Canatta, también quedó bajo investigación. Se le atribuye el hecho punible de quebrantamiento del depósito.

De acuerdo con la fiscala, la mujer habría ingresado a una dependencia policial y retirado evidencias que estaban bajo custodia del Ministerio Público, entre ellas dinero en efectivo y un teléfono celular.

“Sí, también”, respondió al ser consultada sobre una eventual imputación.

“No es una broma”, advierte el Ministerio Público

La fiscala Galeano subrayó la gravedad del caso, señalando que detrás del operativo hubo un importante despliegue institucional durante la jornada electoral.

“Uno no puede irse a un local de votación incitando al voto o solicitando el voto y mostrando sumas de dinero”, afirmó.

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Fajo de dinero era “para las fotos”, alegó

El creador de contenido se grabó en un local de votación con su primo Nelson Canatta, quien era en ese momento precandidato colorado a concejal de la ciudad de Luque.

En las imágenes subidas a su cuenta de Instagram, indica que es el “futuro concejal de Luque”, mientras sostiene un fajo de billetes de G. 100.000 en la mano. “Ganando siempre Masivo”, dicen sonriendo los dos protagonistas del video.

“En mis contenidos siempre muestro dinero, pero yo no ofrecí plata a nadie (...) Yo me fui para votar y sabía que me iban a pedir fotos, porque donde voy me piden para salir en fotos. Entonces me fui preparado”, alegó hoy tras su indagatoria.

Luego de eso, el influencer fue detenido por la Policía Nacional. Su madre, por su parte, fue capturada tras acudir a la comisaría para intentar apoderarse del dinero y del celular de su hijo, que quedaron incautados como parte de las evidencias.