Sumario a policías por prestarse para los videos promocionales de Masivo Bro

Los videos de la polémica se grabaron el sábado último en la Expo Paraguay 2026, en Mariano Roque Alonso. El principal protagonista fue Franccesco Nathannael Canatta González, de 32 años, más conocido como Masivo Bro, con varios antecedentes penales y medidas alternativas a la prisión, quien subió las imágenes a sus redes sociales.

Uno de los videos enseña a Masivo Bro hablando a un suboficial, quien a su vez denuncia que se le robó su celular.

En respuesta, Masivo Bro anuncia en el video que le regalarían un teléfono nuevo al policía e incluso menciona a la casa comercial que iba a entregar el aparato. Sin embargo, nunca cumplió, según los datos.

Otro video usado en el sumario es del momento en que Masivo Bro sale de la Expo Paraguay 2026 escoltado por el mismo suboficial y por un oficial.

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El tiktokero usaba un chaleco táctico y tenía las manos hacia atrás, como si estuviera esposado. De hecho, uno de los policías lo sujeta del brazo, como si lo llevara detenido.

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Después de la viralización de dicho video, la propia cúpula de la Policía requirió a los intervinientes el acta de procedimiento o el memo de la detención, pero recién ahí se supo que Canatta nunca fue arrestado y que en realidad todo fue un montaje para que este ganara visualizaciones.

Versión de la Policía Nacional

Los dos policías grabados con Masivo Bro resultaron ser el suboficial ayudante Denis Gabriel Morales Godoy, de 22 años, y el oficial primero Esteban Samuel Flores Da Silva Mello, de 34 años.

Un comunicado emitido por la Policía Nacional (PN) dice que “al tomar conocimiento de la difusión de videos en la red social Tiktok en los que se observa a efectivos de la institución policial escoltando a un supuesto influencer, durante actividades desarrolladas en el predio de la Expo 2026, la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad del Departamento Central dispuso de manera la remisión de los mismos y de los antecedentes a la Dirección General de Asuntos Internos, a fin de realizar las investigaciones administrativas correspondientes”.

El documento dice también que “los efectivos policiales involucrados fueron apartados de las funciones relacionadas con dicho servicio, quedando el caso bajo la competencia de la Dirección General de Asuntos Internos, dependencia encargada de determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas y de impulsar las actuaciones que correspondan”.

En la última parte, el comunicado dice que “la Policía Nacional aclara que no autoriza ni avala la participación del personal policial en actividades de promoción o creación de contenido que no correspondan a la difusión de medidas de prevención”.

Masivo Bro recuperó su libertad en junio pasado

El personaje de redes sociales Franccesco Nathannael Canatta González fue detenido por última vez el 7 de junio pasado en Luque, en un local de votación del Partido Colorado, donde supuestamente ofreció dinero para que votaran por su primo, que era candidato a concejal de dicha ciudad.

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Tras el arresto de Franccesco, también fue detenida su madre, Josefina González de Canatta, de 55 años, quien supuestamente intentó robar de la comisaría de Luque la plata que habían incautado de su hijo. Posteriormente, ambos recuperaron su libertad, tras ser beneficiados con medidas alternativas a la prisión por disposición de un juzgado penal de Garantías de Luque.