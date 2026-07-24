Homicidio en Cambyretá: mataron a balazos a un hombre con tres órdenes de captura por homicidio y robo

Un hombre fue asesinado esta noche de jueves tras ser baleado dentro de una vivienda del barrio Tacuary, en el distrito de Cambyretá, departamento de Itapúa. El hecho ocurrió alrededor de las 20:40, según el informe de la Comisaría 115ª de Arroyo Porã, que intervino en el caso.

La víctima fue identificada como Rolando Ramón Miño Rolón (27), conocido con el alias de “Sabi”, quien fijaba domicilio en la compañía Cristo Rey, del distrito de Alto Verá. El hombre presentaba una herida de bala a la altura de la cabeza y dos impactos más en el brazo izquierdo.

Según el reporte policial, la comisaría local recibió una llamada telefónica que alertaba sobre el hecho. Personal policial se trasladó de inmediato al domicilio, donde halló a la víctima tendida sobre una cama, ensangrentada y sin signos vitales.

En el lugar, los uniformados dialogaron con Julio César Arriola Sosa (38), amigo de la víctima, domiciliado en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), quien relató cómo se desarrollaron los hechos minutos antes del crimen.

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El ataque

De acuerdo con el relato de Arriola Sosa, él se encontraba en la vía pública cuando una camioneta se detuvo frente a la vivienda.

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De su interior descendieron sujetos armados. Uno de ellos lo mantenía intimidado; los otros se dirigieron directamente hacia la habitación donde se encontraba Miño Rolón y efectuaron los disparos que le causaron la muerte.

Tras el ataque, los agresores escaparon en el mismo vehículo con rumbo desconocido.

El testigo indicó, además, que la casa pertenece a su hermana, Ilda Ramona Arriola Sosa (57), y que ambos, junto con la víctima, habían llegado al lugar días antes, en la noche del 19 de julio, procedentes de la ciudad de San Pedro del Paraná.

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Tenía antecedentes

Al verificar los antecedentes de la víctima en el sistema informático de la Policía Nacional, los investigadores constataron que Miño Rolón contaba con tres órdenes de captura pendientes, dictadas por distintos juzgados y fiscalías del país.

Las causas que pesaban sobre Rolando Miño Rolón correspondían a hechos ocurridos en 2024.

La primera, emanada de la Unidad Fiscal N° 2 y firmada por el agente fiscal Rolando Ortega, lo señalaba como sospechoso de un homicidio doloso cometido en San Pedro del Paraná.

La segunda orden estaba vinculada a la misma causa por homicidio doloso, mientras que la tercera, emitida por el Juzgado Penal de Garantías de María Auxiliadora y firmada por la jueza Mabel Scholz, lo vinculaba a un hecho de robo agravado.

Presuntos autores

Según la descripción policial, los presuntos autores del hecho son tres personas de sexo masculino que actuaron a cara descubierta, vestidas de oscuro y portando armas de fuego largas y cortas. Los atacantes se movilizaban en una camioneta Chevrolet de color blanco.

Tras el crimen, la Policía Nacional dispuso la búsqueda de los sospechosos a través de la frecuencia radial. En el lugar del hecho trabajan personal del Departamento de Investigaciones y de Criminalística, encargados de realizar las pericias correspondientes.

La causa quedará caratulada como supuesto hecho de homicidio producido por disparo de arma de fuego.