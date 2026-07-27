Mercado de Abasto: continúan las irregularidades, denuncian permisionarios

En mayo, el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC), había nombrado como nuevo director a Ricardo Téllez en reemplazo de Carlos García, quien había sido denunciado por hechos de corrupción por los propios permisionarios.

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A pesar del cambio de autoridad, la situación no mejora. “Son cinco funcionarios, gente de operaciones, quienes recorren y piden coimas. Existe una resolución sobre uno de los funcionarios que pide plata. Este señor sigue recorriendo y pidiendo plata. Queremos que esta gente se vaya del mercado”, expresó Karen Leguizamón, presidenta de la Asociación de Importadores y Comerciantes Frutihortícolas (Asicofru).

Según la denuncia, con este “canon” que cobran de manera irregular, estos funcionarios permiten que otros comerciantes ingresen o se ubiquen en las adyacencias del predio a ofrecer sus productos a menor precio y se genere una competencia desleal.

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La inseguridad sigue vigente

Pablo Hermosa, productor de choclo, denunció que personas extrañas al centro comercial ingresan al predio fuera del horario de atención al cliente. A consecuencia de eso, se registraron hechos de inseguridad en el local.

Específicamente el sábado se habría registrado un supuesto hecho de homicidio en el sector de la choclería. Dos personas habrían tenido una riña. Una de ellas tomó un cuchillo que se utiliza para el desgrane y apuñaló a la otra. La víctima murió desangrada en el lugar.

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“No nos quieren decir qué pasó ni cómo pasó. La administración no nos dio una respuesta, entonces recurrí a la comisaría de la zona, pero tampoco tenía un acta de lo acontecido. Están escondiendo la información y no sabemos por qué”, afirmó Leguizamón.

La titular de Asicofru denunció que la Comuna busca evitar que el consumidor se acerque al centro comercial sin saber los motivos. “Recurrimos por nota al ministro de Industria, Marco Riquelme. Ojalá que pueda intervenir”, señaló.

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Solicitan medidas

Karen Leguizamón reiteró que existe alguien en las sombras que está operando para que persista el abandono con el objetivo de ceder su administración a inversionistas del sector privado.

Cómo primera medida, solicitan la destitución y alejamiento de los cinco funcionarios señalados por “coimeros”; caso contrario, saldrán a las calles a manifestarse. “Ellos (la Municipalidad) saben que estos cinco son el cáncer del Mercado de Abasto”, disparó.

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¿Quiénes son los cinco funcionarios?

Siempre según el relato de Leguizamón, los cinco funcionarios se dividen en dos integrantes de operaciones, uno que se ocupa de negociar los contratos de arrendamiento de las casillas y otros espacios y otros que se dedican a recorrer el lugar solicitando dinero a los comerciantes nuevos que ingresan al sitio.

La misma indicó que hicieron todas las gestiones ante el intendente de Asunción, pero este siempre ignoró sus pedidos. “El intendente es el principal responsable de velar por el buen funcionamiento de este lugar”, sostuvo.

Los permisionarios lamentaron que, a pesar de los dos meses de gestión del nuevo director, la estructura corrupta sigue tan fuerte como siempre y a la luz de la ciudadanía.

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