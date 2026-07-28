Ingeniero argentino aparentemente aprovechaba la Expo para captar a sus víctimas

El presunto abusador argentino se dedica a la construcción de obras, aparentemente cuenta con una propiedad en el límite entre las localidades de Ypacaraí y San Bernardino, el sospechoso viajaba constantemente a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, supuestamente por cuestiones de trabajo.

De acuerdo con datos proveídos por los mismos investigadores que lo ubicaron y capturaron, el profesional tendría adicciones al alcohol y a la cocaína, ya debido a las evidencias que fueron encontradas en su camioneta, una Toyota Hilux gris, con matrícula argentina AH 276 CO, que usaba para movilizarse.

Por su parte la víctima, es una adolescente que estaba viviendo con un hermano mayor en el distrito de Santaní, en el departamento de San Pedro, por cuestiones de estudios, mientras que sus padres están radicados en una comunidad muy apartado del casco urbano del citado distrito.

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El viernes 24 de julio, en horas de la mañana, la jovencita se comunicó con su madre para informarle que estaba yendo a la Expo de Mariano Roque Alonso para en compañía de dos amigas, que eran mayores de edad y hasta dio los nombre de ambas.

Sin embargo, esa misma noche del viernes 24, Moran se encontró la con la víctima en la Expoferia y habría convencido a la adolescente de apartarse de sus amigas y finalmente se perdieron entre la multitud.

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Se presume que Moran le dio de beber algo a la jovencita y finalmente la llevó hasta su camioneta, le quitó su teléfono y se trasladaron hasta la casa del argentino, que esta ubicada entre los límites de San Bernardino y Ypacaraí, donde pasaron los tres últimos días.

En tanto que las dos amigas llamaban desesperadamente el número de la adolescente hasta que finalmente las contacto el sospechoso, quien comenzó a amenazar a las dos y al mismo tiempo que mataría a la víctima si seguían insistiendo.

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En la mañana del lunes último los familiares de la víctima fueron alertados del hecho y efectuaron la denuncia en una comisaría del departamento de San Pedro, al mismo tiempo un profesional del derecho padrino de la víctima también se comunicó con el raptor y le pidió que deje el libertad a la niña, pero como respuesta también recibió amenazas de muerte.

Pidió un paseo por Asunción

Ya entrada de la tarde del lunes, la jovencita convenció a su victimario para que la lleva de paseo por la ciudad de Asunción, donde pasaron unos minutos en la Costanera Norte, allí la adolescente se ingenió para recuperar su celular y enviar su ubicación a una de sus amigas.

Efectivos del Departamento Contra el Crimen Organizado y Trata de Personas reaccionaron, rodearon el lugar, rescataron a la adolescente y capturaron al ingeniero Ariel Fernando Moran, quien esta tarde fue remitido a la fiscalía para prestar declaración.

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En tanto que la víctima quedó a cargo de los profesionales ya que aparentemente estaba en estado de shock en el momento de su rescate.

Igualmente, los agentes de Lucha Contra el Crimen Organizado confirmaron que van a allanar la casa del argentino para ver si hubo más jovencitas que fueron víctimas de rapto y posible abuso sexual en el lugar de parte del ingeniero civil argentino.