Policiales
29 de julio de 2026 a la - 17:59

Fiscalía halla varios objetos sexuales en casa del argentino imputado

Entorno desordenado con ropa y documentos dispersos sobre una cama deshecha en la casa de Ariel Morán.
Lo que se encontró en la vivienda del argentino Ariel Morán.

Durante el allanamiento a la vivienda de un argentino imputado tras el rescate de una adolescente denunciada como desaparecida, la Fiscalía localizó varios objetos sexuales e incautó una serie de evidencias. De momento, el Ministerio Público no descarta ampliar la imputación.

Por ABC Color

El ciudadano argentino Ariel Morán (56) fue detenido tras el rescate de una adolescente denunciada como desaparecida por sus familiares. Hoy, la vivienda que alquila en San Bernardino fue allanada durante un operativo fiscal y policial.

Tras el rescate de la menor, la fiscala María Isabel Arnold imputó al ciudadano argentino por coacción grave y violación de la patria potestad. Además solicitó su prisión preventiva ante un peligro de fuga.

Asimismo, la agente del Ministerio Público confirmó que durante el procedimiento en la casa del extranjero se localizaron “varias evidencias que hacen al hecho denunciado”.

Policía con uniforme camina hacia la entrada de una vivienda moderna, con motocicletas y plantas visibles en el entorno.
Un policía se acerca a la puerta de la vivienda alquilada por Ariel Morán.

“Objetos de contenido sexual, presuntamente utilizados para una cuestión de filmaciones de contenido pornográfico y una cantidad de prendas de vestir presuntamente de niñas y adolescentes”, precisó.

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Fiscalía no descarta ampliar imputación

Entre las evidencias incautadas hay computadoras, pendrives, una “cantidad interesante” de marihuana y también filmadoras, según la agente.

Otro dato que mencionó la investigadora es que al momento del procedimiento se encontraba dentro de la casa una ciudadana rusa de 20 años, que supuestamente sería pareja del hijo del imputado.

Espacio interior desordenado con ropa variada, documentos y objetos personales esparcidos, sin personas visibles.
Varias prendas de vestir y desorden durante el allanamiento.

Ante la consulta sobre una posible investigación por pornografía infantil u otros hechos, la fiscala confirmó que “no se descarta absolutamente nada con estas evidencias que estamos retirando”.

“La carátula siempre por supuesto hecho punible de trata de personas y si bien la Fiscalía imputó por coacción grave y violación de la patria potestad, es porque hasta la fecha de ayer teníamos solamente elementos para respaldar esa imputación. Eso no impide que más adelante se amplíe la imputación; trata de personas, pornografía infantil u otros”, sentenció.

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