Fiscalía halla varios objetos sexuales en casa del argentino imputado

El ciudadano argentino Ariel Morán (56) fue detenido tras el rescate de una adolescente denunciada como desaparecida por sus familiares. Hoy, la vivienda que alquila en San Bernardino fue allanada durante un operativo fiscal y policial.

Tras el rescate de la menor, la fiscala María Isabel Arnold imputó al ciudadano argentino por coacción grave y violación de la patria potestad. Además solicitó su prisión preventiva ante un peligro de fuga.

Asimismo, la agente del Ministerio Público confirmó que durante el procedimiento en la casa del extranjero se localizaron “varias evidencias que hacen al hecho denunciado”.

“Objetos de contenido sexual, presuntamente utilizados para una cuestión de filmaciones de contenido pornográfico y una cantidad de prendas de vestir presuntamente de niñas y adolescentes”, precisó.

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Fiscalía no descarta ampliar imputación

Entre las evidencias incautadas hay computadoras, pendrives, una “cantidad interesante” de marihuana y también filmadoras, según la agente.

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Otro dato que mencionó la investigadora es que al momento del procedimiento se encontraba dentro de la casa una ciudadana rusa de 20 años, que supuestamente sería pareja del hijo del imputado.

Ante la consulta sobre una posible investigación por pornografía infantil u otros hechos, la fiscala confirmó que “no se descarta absolutamente nada con estas evidencias que estamos retirando”.

“La carátula siempre por supuesto hecho punible de trata de personas y si bien la Fiscalía imputó por coacción grave y violación de la patria potestad, es porque hasta la fecha de ayer teníamos solamente elementos para respaldar esa imputación. Eso no impide que más adelante se amplíe la imputación; trata de personas, pornografía infantil u otros”, sentenció.

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