Incautan arma que estuvo en poder del presunto sicario que fue asesinado en Cambyretá

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) Sur del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) desplegó un operativo conjunto con agentes policiales de la Comisaría 10ª de Fram, donde montaron vigilancia ante información de inteligencia sobre una entrega de armas.

La incursión se desarrolló en un camino vecinal de la compañía Suelo Cue, del distrito de La Paz, en el límite con San Pedro del Paraná.

La investigación estaría relacionada con el homicidio de Rolando Ramón Miño Rolón (27), quien fue acribillado en un inquilinato en el barrio Tacuary de Cambyretá el pasado 23 de julio de este año. Al llegar al sitio, identificaron a un hombre que llegó a bordo de una motocicleta con una bolsa arpillera.

Según el informe, al percatarse de la presencia policial, este se dio a la fuga hasta llegar a una residencia. La vivienda sería de Eugenio Arévalos Sosa (47), quien, según los intervinientes, sería el hombre que huyó de la comitiva.

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Al llegar al sitio, otra persona habría apuntado contra los intervinientes para cubrir la huida de quienes lo hicieron a pie hacia una zona boscosa por la parte posterior de la vivienda. Los mismos portaban armas tipo fusil, presuntamente.

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Armas y una moto

El procedimiento terminó con dos armas incautadas y una motocicleta. Se trata de un fusil Marlin pavonado, color negro, sin número de serie, con una mira telescópica con la inscripción UTC, más un silenciador; una escopeta calibre 16 mm y la motocicleta tipo Taiga Arizona (2025), de 150 cc, color rojo, con matrícula 229 ABUY.

Eugenio Arévalos tiene un proceso con suspensión condicional por transgresión a la Ley de Armas, luego de que fue detenido con varias armas de fuego en su vivienda el pasado 18 de diciembre.

Si bien fue detenido con relación a un hecho de robo agravado, la Fiscalía no halló elementos vinculantes con el hecho y lo procesó por transgresión a la Ley de Armas. La causa estuvo a cargo del fiscal Egidio Borja, quien interviene también en este nuevo hecho.

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Otro de los identificados en el operativo, quien ayudó a escapar al señalado, sería Roberto Algarín Arévalos, que, según el informe, tendría problemas judiciales.

Relación con el crimen

Según la información de inteligencia militar de fuente humana obtenida por la FTC Sur, la semana pasada Rolando Miño empeñó el fusil ahora incautado a una persona en la zona de Suelo Cue y el mismo iba a ser comercializado este domingo.

Presuntamente, el valor del empeño fue de G. 3.000.000. El arma se iba a vender tras la muerte de este presunto sicario, que fue asesinado.

Los detalles de la investigación indican que Miño fue hasta San Pedro del Paraná para entregar el arma, antes de viajar a Cambyretá. Además, posiblemente se vendería para la comisión de un nuevo hecho punible.

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Los investigadores realizan las pericias para determinar, en primera instancia, si el arma tiene relación con otros posibles crímenes.

El asesinato

Rolando Ramón Miño fue hallado con tres impactos de bala, uno en el rostro, otro en el pecho y uno en el brazo izquierdo. Según los primeros intervinientes, se trató de disparos certeros que le causaron la muerte de forma inmediata.

Fue baleado dentro de su habitación en una vivienda del barrio Tacuary, en Cambyretá, la noche del 23 de julio de este año.

Se levantaron del sitio casquillos de calibre 5.56 mm y 9 mm, lo que indicaría que fueron utilizados un fusil y una pistola.

Según el relato de un testigo, los presuntos autores del hecho actuaron encapuchados y con indumentaria camuflada. Indicó, además, que los atacantes se habrían identificado como policías antes de disparar contra la víctima y huir del lugar.