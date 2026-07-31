Policiales
31 de julio de 2026 a la - 16:38

Argentino detenido: Fiscalía insta a otras posibles víctimas a presentar denuncia

Un ciudadano argentino fue detenido durante el procedimiento de rescate de una adolescente que se encontraba desaparecida.
Ariel Morán fue detenido durante el procedimiento de rescate de una adolescente que se encontraba desaparecida.

El Ministerio Público difundió un comunicado a través del cual pide a las personas que pudieran haber sido víctimas del ciudadano argentino recientemente detenido e imputado en nuestro país por presuntamente haber retenido contra su voluntad a una adolescente, a que se acerquen a las autoridades a realizar su denuncia.

Por ABC Color

La Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas, representada por la agente María Isabel Arnold, emitió una comunicación oficial por medio de la cual insta a cualquier persona que haya podido ser víctima del procesado Ariel Fernando Morán, o que cuente con información relevante sobre las acciones del investigado, a ponerse en contacto con la representación fiscal.

El objetivo es recepcionar denuncias, brindar asistencia psicológica y coordinar el acompañamiento integral necesario. En ese sentido, la Fiscalía puso a disposición la línea telefónica 0981 667 482. La institución asegura que se garantiza de manera absoluta la confidencialidad de los datos proporcionados y la protección de la identidad de quienes se comuniquen.

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Fotografía difundida por la Policía tras el rescate de una adolescente reportada como desaparecida y hallada con el argentino Ariel Morán.

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¿Quién es Ariel Fernando Morán?

Ariel Fernando Morán es un hombre de nacionalidad argentina, de 56 años de edad, que fue detenido a inicios de este semana tras el rescate de una adolescente reportada como desaparecida, a quien presuntamente mantenía retenida contra su voluntad.

Durante el avance del proceso penal, la Fiscalía imputó al ciudadano extranjero por coacción grave y violación de la patria potestad, al tiempo que no descarta su posible vinculación con una red o estructura dedicada a la trata de personas. Entre los elementos recabados durante los allanamientos e intervenciones realizadas en el domicilio del imputado, los investigadores hallaron e incautaron diversos objetos sexuales y otros indicios que fueron incorporados al cuaderno de investigación.

Entorno desordenado con ropa y documentos dispersos sobre una cama deshecha en la casa de Ariel Morán.
Lo que se encontró en la vivienda del argentino Ariel Morán.

Tras hacerse público el caso, otras jóvenes recurrieron a diversos medios de comunicación, así como a los investigadores para relatar sus experiencias con Morán, señalándolo de maltratos, amenazas y hasta abuso sexual tras la administración de sustancias.

Por su parte, en sus declaraciones públicas previas, el procesado alegó haber conocido a la menor a través de una intermediaria contactada en la aplicación Tinder. No obstante, el Ministerio Público prosigue con el levantamiento de evidencias y apela a la colaboración ciudadana para determinar si existen otras víctimas asociadas al mismo modus operandi.

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