Argentino detenido: Fiscalía insta a otras posibles víctimas a presentar denuncia

La Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas, representada por la agente María Isabel Arnold, emitió una comunicación oficial por medio de la cual insta a cualquier persona que haya podido ser víctima del procesado Ariel Fernando Morán, o que cuente con información relevante sobre las acciones del investigado, a ponerse en contacto con la representación fiscal.

El objetivo es recepcionar denuncias, brindar asistencia psicológica y coordinar el acompañamiento integral necesario. En ese sentido, la Fiscalía puso a disposición la línea telefónica 0981 667 482. La institución asegura que se garantiza de manera absoluta la confidencialidad de los datos proporcionados y la protección de la identidad de quienes se comuniquen.

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¿Quién es Ariel Fernando Morán?

Ariel Fernando Morán es un hombre de nacionalidad argentina, de 56 años de edad, que fue detenido a inicios de este semana tras el rescate de una adolescente reportada como desaparecida, a quien presuntamente mantenía retenida contra su voluntad.

Durante el avance del proceso penal, la Fiscalía imputó al ciudadano extranjero por coacción grave y violación de la patria potestad, al tiempo que no descarta su posible vinculación con una red o estructura dedicada a la trata de personas. Entre los elementos recabados durante los allanamientos e intervenciones realizadas en el domicilio del imputado, los investigadores hallaron e incautaron diversos objetos sexuales y otros indicios que fueron incorporados al cuaderno de investigación.

Tras hacerse público el caso, otras jóvenes recurrieron a diversos medios de comunicación, así como a los investigadores para relatar sus experiencias con Morán, señalándolo de maltratos, amenazas y hasta abuso sexual tras la administración de sustancias.

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Por su parte, en sus declaraciones públicas previas, el procesado alegó haber conocido a la menor a través de una intermediaria contactada en la aplicación Tinder. No obstante, el Ministerio Público prosigue con el levantamiento de evidencias y apela a la colaboración ciudadana para determinar si existen otras víctimas asociadas al mismo modus operandi.

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