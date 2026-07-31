Argentino imputado tenía prohibición de salir de su país, según Policía Nacional

Hoy, la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas, representada por la agente María Isabel Arnold, emitió una comunicación oficial para instar a que cualquier persona que pudo ser víctima del argentino imputado por coacción, Ariel Fernando Morán, o que cuente con información relevante sobre las acciones del investigado, se ponga en contacto con la representación fiscal.

Por su parte, el comisario Humberto Aquino, confirmó que el arquitecto argentino que fue detenido en la Costanera de Asunción mientras se encontraba con una adolescente, poseía una restricción legal en Argentina que le impedía abandonar el territorio vecino.

Por esto, los investigadores sospechan que ingresó clandestinamente a nuestro país para eludir los controles migratorios y así continuar con sus actividades. Asimismo, citó que hace varios años que “entra y sale” del país.

Además, la Gendarmería Nacional Argentina informó a las autoridades locales que el ciudadano posee múltiples denuncias, incluso hasta el cumplimiento de una condena. Además, fuentes extraoficiales indican que Morán debía cumplir una medida de arresto domiciliario por una causa judicial abierta en Buenos Aires.

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Allanamiento en su vivienda

Otro punto que mencionó el jefe policial es que durante el allanamiento realizado en su vivienda en San Bernardino se descubrió una habitación equipada con un escenario para filmaciones pornográficas. En el lugar se incautaron varios equipos informáticos que serán analizados por los investigadores.

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Esto, ya que según denuncias, el detenido presuntamente obligaba a mujeres a tener relaciones íntimas para grabarlas sin consentimiento y posteriormente, habría utilizado dicho material como método de extorsión, amenazando con difundir los videos si las víctimas intentaban cortar el vínculo o abandonar el lugar.

Finalmente, hoy el extranjero fue enviado a la Penitenciaría de Emboscada mientras sigue en investigación su caso.

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