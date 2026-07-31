Villarrica: nonagenario acusado de matar a balazos a su yerno afronta juicio

Un Tribunal de Sentencia de Villarrica lleva adelante el juicio oral contra Lorenzo Ferreira Monges (95), acusado por el supuesto homicidio doloso de su yerno, Miguel Irala Rivas, de 45 años. El hecho ocurrió el 20 de junio de 2024 en una vivienda de la compañía Potrero Villar, distrito de Coronel Martínez.

Según la acusación presentada por el Ministerio Público, el procesado tomó un revólver calibre 38 y efectuó cinco disparos contra la víctima tras una discusión. Los proyectiles impactaron en el brazo derecho, el tórax y el abdomen de Irala Rivas, quien fue trasladado inicialmente hasta la Unidad Sanitaria del IPS de Tebicuary, donde falleció alrededor de las 09:55 como consecuencia de las heridas.

La Fiscalía sostiene que la evidencia reunida durante la investigación permite atribuir al acusado la autoría del hecho punible de homicidio doloso, previsto en el artículo 105 del Código Penal. La acusación afirma que los informes forenses, balísticos y criminalísticos, además de los testimonios recolectados, permiten concluir que los disparos realizados por Ferreira Monges fueron la causa directa de la muerte de la víctima.

Durante el juicio, la fiscala Marta Leiva afirmó que Miguel Irala Rivas fue sorprendido y no tuvo posibilidad de reaccionar. Señaló, además, que la diferencia de edad y contextura física entre ambos descarta la hipótesis de un prolongado forcejeo físico entre el acusado, que entonces tenía 94 años, y la víctima, de 45.

La representante del Ministerio Público también indicó que una de las hipótesis investigadas apunta a un conflicto relacionado con la propiedad donde ocurrió el crimen. Según explicó, la hija del acusado, esposa de la víctima, había adquirido la vivienda a su padre antes del hecho.

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Por su parte, la defensa argumenta una versión distinta. Afirma que existió un forcejeo entre suegro y yerno y que Miguel Irala Rivas también estaba armado con una pistola, planteando que Ferreira Monges actuó en legítima defensa. Esa postura se apoya en la existencia de una segunda arma entregada posteriormente por un vecino.

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Sin embargo, los policías y peritos que declararon hasta la segunda jornada señalaron que en la escena únicamente fue incautado el revólver atribuido al acusado, el cual contenía cinco vainillas percutidas en el tambor. Asimismo, indicaron que en el lugar no fueron hallados impactos, vainillas ni otros rastros que permitieran confirmar que una segunda arma hubiera sido disparada durante el hecho.

Los agentes policiales también declararon que, al momento de intervenir, el hoy acusado entregó voluntariamente el revólver utilizado y les manifestó que disparó porque “era él o yo”, agregando además que “me anticipé”, expresiones que fueron incorporadas como parte de los testimonios producidos durante el debate.

Otro de los elementos expuestos en juicio corresponde al informe del médico forense, que describió cinco heridas de arma de fuego con trayectorias compatibles con disparos a corta distancia. El documento señala que algunos proyectiles presentaban tatuaje y quemaduras alrededor de los orificios de entrada, mientras que la causa probable de muerte fue un shock hipovolémico provocado por traumatismos penetrantes de tórax ocasionados por proyectiles de arma de fuego.

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A ello se sumó la declaración de los peritos de Criminalística, quienes explicaron que la trayectoria de los disparos permite inferir que la víctima se encontraba en una posición inferior, aparentemente sentada, cuando recibió los impactos. Las lesiones en uno de los brazos también serían compatibles con un intento de protegerse de los disparos.

El juicio continuará el próximo 6 de agosto con la recepción de más pruebas testimoniales y técnicas. Debido a su avanzada edad, Lorenzo Ferreira Monges afronta el proceso bajo medidas alternativas a la prisión preventiva.

El Ministerio Público anunció que, una vez concluida la producción de pruebas, solicitará una condena por homicidio doloso.