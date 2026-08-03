Narcotráfico: incautan casi media tonelada de marihuana en zona del último ataque del EPP

La operación contra el narcotráfico se produjo en la noche de este domingo (2 de agosto), sobre la Ruta PY03, en la colonia Santo Domingo, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú.

Policías de la subcomisaría 11 de dicha colonia retuvieron en el punto un automóvil Toyota Fielder blanco, año 2002, con chapa CBS 286, registrada a nombre de un tal Francisco Colmán, de 52 años.

El conductor del coche, hasta ahora no identificado, intentó escapar de los policías pero al ser alcanzado por la patrullera se vio obligado a abandonar el vehículo. Adentro del rodado había 483 kilos de marihuana prensada.

El reporte policial dice que el vehículo “salía del asentamiento 1ro de marzo (La Victoria). Tas una breve persecución, a bordo del móvil patrullera Delta 14, el vehículo fue abandonado en la entrada a la colonia Santo Domingo, donde un sujeto de sexo masculino descendió del vehículo y se internó en una zona boscosa”.

Fiscal de Curuguaty encabeza investigación sobre narcotráfico

El asentamiento Primero de Marzo es supuestamente el lugar donde se escondieron los miembros del grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) luego del ataque del 21 de julio pasado al puesto policial 4 de la colonia Naranjito, que queda en la misma zona.

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Los terroristas asesinaron esa vez a los policías Atilio Martínez Barrios y Herminio Ojeda González, así como al civil Josemar Escobar Piris.

El puesto policial atacado por el EPP, el asentamiento Primero de Marzo y el lugar de la incautación de marihuana de ahora quedan en un radio de solo 10 kilómetros.

El asentamiento queda en las tierras de lo que era la estancia Pindó, invadida desde hace 13 años.

El fiscal de Narcotráfico de Curuguaty, Juan Benegas, quedó a cargo de la investigación.