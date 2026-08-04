Caen presuntos organizadores de carrera clandestina de caballos en la que murió un niño

Los detenidos como responsables de la carrera clandestina de caballos y apuestas ilegales fueron identificados como Arnando Ortiz Rojas (36) y Ramón Martínez González (22). Ambos fueron detenidos durante allanamientos simultáneos efectuados por agentes fiscales y policiales del departamento de Caaguazú esta mañana.

Durante los procedimientos efectuados por los investigadores, también fue verificado por personal de Criminalística el caballo que estaba montando la víctima en el momento de la caída.

Lea más: Niño muere en carrera de caballos: Fiscalía no descarta homicidio culposo

En tanto que la fiscal Lourdes Soto, quien investiga la muerte de la criatura imputó a los padres de la víctima por los supuestos hechos punibles de violación del deber del cuidado y abandono.

Adolescente también participó en la carrera clandestina

La agente del Ministerio Público también había confirmado que otro adolescente de 16 años también compitió en la carrera clandestina que tuvo lugar en julio pasado.

Luego de las primeras averiguaciones efectuadas por los agentes del departamento Investigaciones del departamento de Caaguazú se pudo saber la identidad de los que organizaron la carrera clandestina de caballos en la tarde del sábado 18 de julio en el hipódromo San Isidro del barrio San Miguel del distrito de Cecilio Báez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con todas las informaciones recolectadas, poco antes del amanecer de hoy los investigadores al mando del comisario principal Héctor Aguilar irrumpieron en cuatro propiedades. Tres de los inmuebles intervenidos están ubicados en el barrio San Miguel y otro en la localidad de Paso Itá, en el distrito de Cecilio Báez.

Lea más: Ministerio de la Niñez anuncia acciones tras muerte de niño en carrera de caballos y afirma que hubo explotación infantil

Durante los procedimientos fueron detenidos Armando Ortiz Rojas y Ramón Martínez González, quienes aparecen como responsables de la carrera clandestina. Estos fueron llevados a la sede policial y luego serán llevados a la Fiscalía para prestar declaración indagatoria.

Buscan identificar al dueño del caballo

Se presume que ambos conocen la identidad del propietario del equino que montó la víctima, esta persona también es buscada por el Ministerio Público por su grave responsabilidad en lo ocurrido y que finalmente le costó la vida al niño de apenas ocho años.

Lea más: Investigan responsabilidades de organizadores y municipios tras muerte de niño en carrera de caballos

Durante los procedimientos ejecutado esta mañana también se ubicó el potrero donde estaba guardado el equino que montaba el niño cuando sufrió la terrible caída que finalmente terminó con su vida.