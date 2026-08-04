Policiales
04 de agosto de 2026 a la - 18:02

Caso María Fernanda Benítez: acusados niegan participación en el crimen durante la penúltima etapa del juicio

Mikhaela Rolón en blusa clara, lee una carta, mientras dos hombres con traje la observan en audiencia formal.
Los acusados en el juicio oral y público para los adultos involucrados en el asesinato de María Fernanda Benítez.Victor Daniel Barrera

CORONEL OVIEDO. El juicio oral y público contra los adultos acusados por hechos relacionados con el asesinato de María Fernanda Benítez ingresó este martes en su penúltima etapa, marcada por las declaraciones de los procesados, quienes negaron haber participado en el crimen y rechazaron las acusaciones formuladas por la Fiscalía.

Por Víctor Daniel Barrera

La primera en declarar fue Mikhaela Rolón Melgarejo, imputada por instigación a un hecho punible y otros hechos vinculados al asesinato de María Fernanda Benítez. La acusada leyó una carta ante el Tribunal de Sentencia, en la que afirmó que no es “un monstruo” y que nunca formó parte de un plan para asesinar a la joven.

El crimen, que conmocionó al país debido a la suma crueldad con la que fue ejecutado y la gran cantidad de personas presuntamente involucradas, se registró el 27 de mayo de 2025.

Rolón manifestó que desde el primer momento se sintió preocupada por la situación y aseguró que no tuvo ninguna participación ni incidencia en el crimen que conmocionó a la comunidad ovetense.

Posteriormente, declaró el suegro del principal sospechoso del asesinato, quien también rechazó cualquier vinculación con el hecho. Dijo que nunca participó del crimen ni intentó ocultarlo.

Explicó que acudió al llamado de los padres del adolescente acusado, quienes le informaron que el joven se encontraba desaparecido y que necesitaban ayuda para ubicarlo y acompañarlo durante el proceso. Señaló que su actuación fue involuntaria y que intervino únicamente como padre de familia, sin conocer lo que realmente estaba ocurriendo.

Más tarde fue el turno de Franco Acosta Céspedes, procesado por intento de aborto y comercialización de medicamentos no autorizados. El acusado afirmó ser totalmente inocente y dijo no comprender por qué se encuentra sentado en el banquillo.

Mikhaela Rolón Melgarejo en audiencia, vestida formalmente, leyendo carta a jueces mientras varios asistentes la observan con expresiones diversas.
El juicio oral y público para los adultos involucrados en el asesinato de María Fernanda Benítez entra en su etapa final.

Acosta indicó que ninguna de las pruebas presentadas por la Fiscalía demuestra que haya participado en los hechos o que haya vendido medicamentos destinados a inducir el aborto de María Fernanda Benítez.

Indicó, además, que es abogado y que no es propietario de la farmacia mencionada en la investigación. Reconoció que el adolescente procesado le escribió en alguna ocasión y que estuvo en el local, pero aseguró que nunca le vendió medicamentos ni tuvo participación alguna en un supuesto intento de aborto.

Finalmente, durante la mañana de este martes declaró la madre del principal sospechoso, quien también negó haber tenido conocimiento de lo sucedido. Afirmó que tanto ella como su familia colaboraron en todo momento con la Justicia y que las actuaciones realizadas fueron únicamente como padres, sin saber lo que realmente estaba ocurriendo.

Una declaración similar realizó el padre del principal acusado del asesinato de María Fernanda Benítez. El hombre sostuvo que, tras encontrar a su hijo luego de la denuncia de desaparición, lo halló “choqueado” y totalmente fuera de sí.

Señaló que, después de comunicar que la víctima no se encontraba con el adolescente, recibió amenazas por parte del padre de María Fernanda, Leonardo Benítez, situación que —según afirmó— generó temor y desesperación en su familia, motivo por el cual decidieron presentar la denuncia falsa de desaparición del joven. Agregó que todas las actuaciones realizadas en ese momento fueron producto de un estado de desesperación y sin conocer, supuestamente, lo que realmente había ocurrido.

El juicio oral y público continúa en su etapa final. Una vez concluidos los últimos trámites procesales, el Tribunal deberá deliberar y emitir la sentencia definitiva para cada uno de los acusados en la causa relacionada con el asesinato de María Fernanda Benítez.

El inicio de los alegatos finales inicia mañana y se podría extender hasta el jueves o proseguir el lunes de la próxima semana.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.