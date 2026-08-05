Caso Hugo Javier: dan ultimátum judicial para que Miguel Robles se entregue a la Justicia

El Juzgado Penal de Ejecución Especializado en Crimen Organizado Nº 3 emitió una advertencia a Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra, quien tiene un plazo perentorio de cinco días para ponerse a disposición de la justicia o ingresar a una penitenciaría habilitada.

Lea más: Hugo Javier debe ir a prisión para cumplir condena a 10 años, tras último revés en la Corte

Con el Auto Interlocutorio N° 162, se busca hacer efectiva la condena de 10 años de cárcel dictada en enero de 2025 por hechos punibles de lesión de confianza y otros. Robles Ibarra fue procesado junto al exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, en la causa que investigó el desvío de fondos estatales.

Si Robles Ibarra no se entrega, el juzgado procederá de inmediato a la ejecución de la caución real. Esto implica el embargo y posterior remate de valiosas propiedades ofrecidas como garantía para que el hombre permaneciera en libertad ambulatoria hasta que la sentencia quedara firme.

Lea más: Hugo Javier cumplirá su condena en la cárcel Industrial Esperanza

Entre los bienes que están en la mira de la justicia se encuentran una propiedad en Ñemby de la firma Lubristore S.A., valuada en más de Gs. 2.131 millones. También inmuebles en Belén (Concepción), propiedad de Víctor Alfonso Robles, por Gs. 1.240 millones. En la lista aparece una finca en Lambaré de Sixto Raúl Fretes, tasada en Gs. 1.363 millones; además de Tierras en San Bernardino y Concepción, que completan un paquete de garantías que supera los 5.000 millones de guaraníes.

El camino a la cárcel de Miguel Robles

Robles Ibarra, de 61 años, había logrado revocar su prisión preventiva inicial en julio de 2025 mediante la presentación de estas cauciones reales. Sin embargo, al ser designado el juzgado de ejecución para iniciar el cumplimiento de su condena, su estado de libertad llega a su fin.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La justicia ya ordenó notificar a todos los fiadores sobre la situación de “fuga” del condenado. Se les dio también el mismo plazo de cinco días para presentarlo ante el juez o justificar debidamente su inasistencia por fuerza mayor.

Esta intimación se da en el contexto de la reciente orden de captura contra el exgobernador Hugo Javier, quien también ya cumple su pena en la cárcel industrial Esperanza.