La Policía lo sorprendió robando autopartes, pero la Fiscalía lo liberó horas después

Aparcar el automóvil en el microcentro es un verdadero dolor de cabeza para los conductores de la capital. Lo que en el Código Penal figura como un “delito bagatelario” o menor, en la práctica representa un golpe directo y recurrente a la economía de las familias, que sufren la sustracción de piezas como retrovisores, emblemas e incluso limpiaparabrisas.

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Cayó un “especialista”

Durante un operativo de patrullaje realizado por agentes de la Comisaría 1ª de Asunción, la Policía logró sorprender en flagrancia a un hombre mientras hurtaba accesorios de varios vehículos estacionados.

En poder del sospechoso, identificado como Jorge Luis Villalba Barrios (33), se incautaron cuatro espejos retrovisores y varios emblemas identificatorios de marcas de automóviles.

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Sin embargo, a pocas horas de la detención, el Ministerio Público dispuso su liberación debido a que este tipo de hechos no son considerados delitos graves.

Un perjuicio real para el ciudadano

El comisario principal José Santa Cruz expresó la indignación que genera esta situación tanto en la ciudadanía como en las fuerzas del orden. “Efectivamente las víctimas son perjudicadas con un perjuicio enorme. Cada espejo tiene su costo”, refirió.

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“Una persona que adquirió su vehículo con mucho sacrificio se ve golpeada por estas aparentes ‘pequeñeces’, que obligan a realizar nuevos gastos económicos para reponer los accesorios e intentar reorganizarse”, recalcó la autoridad.

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Reincidencia y la “puerta giratoria”

El detenido no es un desconocido para la Justicia. Villalba Barrios cuenta con una extensa lista de antecedentes penales por delitos similares:

2016: Hurto agravado

2017: Hurto agravado

2019: Hurto y reducción

2024: Robo agravado

A pesar de ser un delincuente habitual, la legislación penal actual considera estos hechos como delitos de bagatela, lo que impide aplicar condenas severas a los responsables. Esta “puerta giratoria” permite que los sospechosos retornen velozmente a las calles para continuar operando.

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Desde la Policía Nacional señalaron que, ante la acumulación diaria de denuncias en las comisarías, seguirán ajustando planes de patrullaje para intentar frenar esta modalidad delictiva que afecta directamente al bolsillo de los automovilistas.