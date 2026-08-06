Video de circuito cerrado fue clave para detener a presuntos ladrones domiciliarios

Una rápida intervención de agentes de la Comisaría 31ª Central permitió la aprehensión de dos presuntos autores de un hurto domiciliario ocurrido en el barrio Tajasuapé de San Lorenzo. El procedimiento, apoyado en imágenes de circuito cerrado y un patrullaje preventivo, derivó además en la recuperación de prácticamente todos los objetos denunciados como sustraídos.

Los detenidos fueron identificados como Braian David Armoa Gómez (22) y Ronaldo Rafael Maqueda Leith (27), ambos sin profesión ni domicilio fijo registrado y sin antecedentes, de acuerdo con el informe policial.

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Circuito cerrado permitió identificar a los sospechosos

El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles en una vivienda ubicada sobre la avenida La Victoria casi Atilano Gómez, que se encontraba en remodelación. En el interior había electrodomésticos y pertenencias personales del propietario, el estudiante Abel Sebastián Vera Palacios, de 23 años.

El denunciante acudió a la comisaría al mediodía, luego de constatar el hurto, y entregó a los intervinientes las grabaciones del circuito cerrado donde quedó registrado el ingreso del presunto autor.

El oficial Edgar Cáceres, de la Comisaría 31ª de San Lorenzo, explicó que las imágenes fueron compartidas entre los equipos operativos y que, durante un patrullaje preventivo por la zona, los agentes observaron a dos hombres con características idénticas a las captadas por las cámaras.

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“Ni la ropa se cambiaron. Tenían la misma vestimenta que aparecía en el video”, relató el uniformado.

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Confesión llevó hasta las evidencias

Los policías realizaron una verificación de rutina y, tras corroborar mediante el sistema informático institucional que se trataba de los sospechosos, procedieron a su aprehensión.

Cuando eran trasladados a la dependencia policial, uno de los detenidos manifestó que indicaría dónde estaban escondidos los objetos robados.

Los agentes fueron guiados hasta un patio baldío cubierto de malezas, donde encontraron ocultos un acondicionador de aire de 12.000 BTU, un bebedero eléctrico, una caja con herramientas y utensilios de manicura, además de cuadros con títulos académicos a nombre de Milagros Monserrat Coronel Brítez. Según el oficial interviniente, las evidencias estaban cubiertas con un colchón para evitar que fueran descubiertas.

Fiscalía ordenó la detención

El procedimiento fue comunicado a la agente fiscal Lissa Ruiz Díaz, de la Unidad Penal N.º 9 de San Lorenzo, quien dispuso la detención de ambos aprehendidos y la remisión de todas las evidencias recuperadas a su unidad.

Desde la Policía Nacional destacaron que el operativo permitió esclarecer el caso en pocas horas y devolver los bienes sustraídos a la víctima.