Lambaré: pareja fue aprehendida con machete y cuchillo tras supuesto robo agravado

Una pareja fue aprehendida durante la mañana de este jueves en el barrio San Isidro, en la zona conocida como Pantanal de Lambaré, luego de un supuesto robo agravado y amenazas con armas blancas. La Policía intervino tras recibir un aviso sobre dos personas que estaban causando disturbios y amenazando a un hombre.

Los agentes encontraron a un hombre y una mujer que tenían en su poder un cuchillo y un machete, respectivamente. Ambos se resistieron al procedimiento policial, pero finalmente fueron reducidos y trasladados hasta la Comisaría 17ª Central.

Según el informe policial, durante la intervención también fueron recuperados un celular Samsung A20 y un pendrive, que habrían sido denunciados como robados.

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Amenazas con machete y cuchillo

El jefe de la Comisaría 17ª Central, Gustavo Escobar, explicó que el supuesto robo ocurrió a unas dos o tres cuadras del sitio donde fueron encontrados los sospechosos.

De acuerdo con el relato policial, una de las víctimas se acercó posteriormente a la pareja para reclamar la devolución de su teléfono celular. En ese momento, los sospechosos presuntamente comenzaron a amenazarlo con un machete y un cuchillo.

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Los agentes llegaron al lugar tras recibir una llamada de emergencia y encontraron a ambos involucrados todavía con las armas blancas en su poder.

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Se resistieron a la intervención policial

La Policía informó que los sospechosos opusieron resistencia durante el procedimiento, por lo que los agentes tuvieron que utilizar la fuerza para reducirlos.

Los aprehendidos fueron identificados como Ever Máximo López, de 45 años, y María Belén Chávez Falcón, de 34 años. Según el reporte policial, ambos cuentan con antecedentes y ya habían sido aprehendidos anteriormente en procedimientos realizados en la zona.

López registra antecedentes por robo, robo agravado y hurto agravado. En el caso de Chávez Falcón, figuran antecedentes por hechos relacionados con drogas, violación del deber de cuidado y hurto agravado.

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Recuperaron objetos denunciados como robados

Durante la verificación de los sospechosos, los agentes encontraron un teléfono celular Samsung A20 de color negro y un pendrive, objetos que, según la Policía, pertenecían a las víctimas.

Además, fueron incautadas las dos armas blancas utilizadas presuntamente para intimidar a las víctimas: un machete y un cuchillo.

Los aprehendidos fueron trasladados inicialmente hasta la sede policial y posteriormente derivados al Hospital de Villa Elisa para el diagnóstico médico correspondiente.

Fiscalía ordenó la detención

El procedimiento fue comunicado a la fiscala Nora Cubilla, de la Unidad Penal N.º 1 de Lambaré, quien dispuso que ambos permanezcan detenidos a disposición de su unidad fiscal.

El caso fue registrado como un supuesto hecho de robo agravado, resistencia, recuperación de lo robado e incautación de armas blancas. La investigación queda ahora a cargo del Ministerio Público, que deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes.