Policiales
28 de julio de 2026 a la - 16:00

Concepción: otro caso de presunto feminicidio

Un caso de feminicidio y posterior suicidio se registró en la siesta de este martes en el barrio San Francisco de Concepción
Un caso de feminicidio y posterior suicidio se registró en la siesta de este martes en el barrio San Francisco de Concepción. La mujer tendría 52 años y recibió el impacto de bala en la ceja lado izquierdo . Posterior al hecho el hombre de 59 años fue hasta su taller, ubicado a unos 150 metros y allí se suicidó.Aldo Rojas

Un caso de presunto hecho de feminicidio se registró en la siesta de este martes en el barrio San Francisco de Concepción. La víctima es una mujer de 53 años.

Por Aldo Rojas

La víctima fatal fue identificada como Lucila Riveros (53). Según datos preliminares, recibió un impacto de bala en la ceja del lado izquierdo por parte de quien era su pareja, Dionisio Arévalo (59). Posteriormente, el victimario fue hasta su taller, ubicado a unos 150 metros, y allí se quitó la vida, de acuerdo con el reporte policial.

Es el tercer caso de feminicidio en menos de una semana. El primer hecho se registró en Guarambaré (Central) en la madrugada del sábado 25 de julio y el segundo fue reportado en Curuguaty (Canindeyú) ayer martes.

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Un caso de feminicidio y posterior suicidio se registró en la siesta de este martes en el barrio San Francisco de Concepción
Un caso de feminicidio y posterior suicidio se registró en la siesta de este martes en el barrio San Francisco de Concepción.

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