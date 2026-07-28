Concepción: otro caso de presunto feminicidio

La víctima fatal fue identificada como Lucila Riveros (53). Según datos preliminares, recibió un impacto de bala en la ceja del lado izquierdo por parte de quien era su pareja, Dionisio Arévalo (59). Posteriormente, el victimario fue hasta su taller, ubicado a unos 150 metros, y allí se quitó la vida, de acuerdo con el reporte policial.

Es el tercer caso de feminicidio en menos de una semana. El primer hecho se registró en Guarambaré (Central) en la madrugada del sábado 25 de julio y el segundo fue reportado en Curuguaty (Canindeyú) ayer martes.

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