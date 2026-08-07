Padre de adolescente hallada muerta en Caazapá: “Yo encontré el cuerpo, no los fiscales”

Desde su vivienda en Caazapá, Colmán cuestionó el desempeño de la fiscala Laury Vázquez, a quien criticó la falta de presencia en el lugar de los hechos.

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“Yo les dije dónde estaba el cuerpo porque a mí me pasaron el dato. No es que los fiscales salieron a recorrer; la Fiscalía no se mueve y por eso ocurren estas muertes en Caazapá”, lamentó con indignación.

🔶 Adolescente fallecida en Caazapá: restos llegan a Asunción para autopsia



🔶 Los restos de una adolescente de 14 años que fueron hallados enterrados en una fosa en Caazapá, casi una semana después de su desaparición, llegaron hoy a la morgue del Ministerio Público en Asunción… https://t.co/Am8TMHIeMf pic.twitter.com/eSPpkuWUNe — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 7, 2026

El hombre explicó que, gracias al aviso de un conocido —a quien prefirió mantener en el anonimato—, pudo dar con el paradero exacto de la menor y alertar a las autoridades.

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“Acá nos mienten a todos. Un señor me contó dónde estaba el cuerpo, fui a comprobarlo y efectivamente así era. En ese momento recién le avisamos a la fiscala”, denunció.

Tres detenidos y versiones contrapuestas

Actualmente, tres personas se encuentran detenidas en relación con el caso: un joven de 21 años y dos adolescentes de 16 y 17 años. Los sospechosos alegan que la menor se ahogó tras caer accidentalmente a un tajamar, pero el padre desmintió categóricamente esa versión.

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“A ella le golpearon la cabeza con un palo. Lo sé porque los perros de GEO reaccionaron ante ese garrote, y los animales no mienten. La forma en que se ensañaron no tiene nombre; no se le hace eso a un ser humano ni a un animal. La descuartizaron”, expresó.

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Al ser consultado sobre si uno de los detenidos era pareja de su hija, Colmán aclaró que el joven en realidad era novio de la amiga que pasó a buscarla el viernes, día en que fue vista con vida por última vez. “Es un desconocido para mí. Lo vi alguna vez vendiendo bingo en el pueblo, pero no tengo trato con él”, precisó.

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Las sospechas sobre la amiga

El padre recordó los últimos momentos antes de la desaparición de la menor. Ese viernes, su hija le avisó que saldría a una reunión con una compañera.

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“Vino una chica, pero ni siquiera llegó hasta la casa. Sus amigas de siempre solían entrar, pero esta muchacha la esperó en el camino y la alzó directamente ahí”, puntualizó.

Para Colmán, esta persona habría actuado como cómplice: “Yo supongo que la llevó directo para que la maten, no para ir a ninguna reunión”.

Hallaron el cuerpo de la adolescente desaparecida en Caazapá.



El Crio. Blás Fernández, subjefe de Investigaciones de la zona, dio detalles del macabro hecho que involucra a otros menores de edad.



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Finalmente, el hombre recordó a su hija como una joven tranquila y sin conflictos. “Acá en casa vivía como una reina, no le faltaba nada. Lo que pedía, se le compraba”, rememoró con dolor.