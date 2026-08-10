Niño de 10 años fue encadenado por su abuela en Zeballos Cue, según denuncia

Un niño de 10 años fue encontrado con las manos encadenadas, según una denuncia presentada este domingo en la Comisaría 23ª de Zeballos Cue, Asunción.

Una tía del menor acudió a la dependencia policial luego de encontrarlo en esa situación y, con ayuda de su pareja, logró liberarlo antes de trasladarlo hasta la comisaría para realizar la denuncia.

El caso fue comunicado a la Defensoría de la Niñez y a la unidad fiscal especializada en violencia familiar, que dispuso que el niño quede temporalmente bajo el cuidado de su tía.

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El menor vivía con su abuela

De acuerdo con el reporte policial, el niño vive con su abuela, quien tenía a su cargo la patria potestad debido al fallecimiento de la madre del menor.

Según el relato proporcionado a la Policía, la mujer habría manifestado que ya no podía controlar al niño porque este no le hacía caso. Supuestamente, decidió sujetarlo con una cadena con la intención de retenerlo, sin medir las consecuencias de su acción.

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La Policía señaló además que la Defensoría de la Niñez ya había intervenido anteriormente con el niño y sus familiares.

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La cadena fue retirada antes de llegar a la comisaría

El comisario Plácido Meza, jefe de la Comisaría 23ª de Zeballos Cue, explicó que el niño llegó a la dependencia policial acompañado por su tía, luego de que lograran quitarle la cadena.

La denuncia fue registrada durante la tarde del domingo y posteriormente se dio intervención a las instituciones encargadas de la protección del menor.

La Fiscalía de Violencia Familiar dispuso que el niño permanezca con su tía y que este lunes comparezcan ante la unidad fiscal correspondiente.

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Abuela quedó a disposición de la Fiscalía

La mujer señalada en la denuncia no fue aprehendida hasta el momento. Según explicó el jefe policial, quedó a disposición de la unidad fiscal, que deberá determinar las medidas a adoptar.

La investigación busca determinar las circunstancias en que el niño fue sujetado con la cadena y las eventuales responsabilidades derivadas del hecho.

El Ministerio Público deberá además evaluar las medidas de protección necesarias para garantizar la integridad del menor.

Antecedentes de intervención

El comisario Meza indicó que la familia ya había sido objeto de una intervención previa por parte de la Defensoría de la Niñez.

El niño, de 10 años, quedó bajo cuidado de una familiar mientras avanza el procedimiento fiscal.