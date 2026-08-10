Sicariato en Tava’i: ¿vinculado a “Macho”, clan Díaz o un tercer bando?

El pasado sábado, en Tava’¡, departamento de Caazapá, supuestos sicarios que se desplazaban en una motocicleta atacaron con armas de fuego a un grupo de personas, una de las cuales murió y otras cuatro resultaron heridas.

Durante el ataque, uno de los presuntos sicarios fue abatido en el lugar, mientras que su cómplice, quien conducía la motocicleta, logró escapar.

El director de Investigación Criminal de la Policía Nacional, comisario Marcelino Espinoza, señaló que la principal hipótesis que manejan apunta a una disputa entre dos grupos.

“La situación es clara: un grupo está queriendo cobrar lo suyo o el territorio por una actividad ilícita”, declaró.

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Policía aún no identifica a los grupos enfrentados

Espinoza indicó que todavía no pudieron determinar cuáles son los grupos criminales que estarían enfrentándose por el territorio.

Entre las posibilidades que se manejan están el clan de presunto narcotraficante Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho; el clan de los Díaz, o, incluso, un tercer grupo que habría sido desplazado anteriormente y que ahora buscaría recuperar terreno en la zona.

El jefe policial señaló que existen avances importantes en la investigación y que este lunes se desarrollan varias diligencias para esclarecer el caso.

Adelantó, además, que podrían producirse novedades durante la tarde, aunque evitó brindar detalles sobre los procedimientos en curso. “Vamos a tener resultados positivos en el transcurso de la tarde”, declaró.

No confirman participación del clan de Macho

Consultado sobre una eventual participación del clan de Macho en el ataque, Espinoza afirmó que actualmente no cuentan con elementos suficientes para atribuirle el hecho a dicho grupo, aunque tampoco pueden descartarlo.

El presunto sicario abatido durante el enfrentamiento sería oriundo de Canindeyú, zona que inicialmente era considerada de influencia de Macho. El hombre se habría trasladado hasta Caazapá para ejecutar el ataque.

Sin embargo, Espinoza señaló que todavía desconocen si el supuesto sicario llegó recientemente al departamento con ese objetivo o si ya llevaba un tiempo instalado en la zona.

El director de Investigación Criminal agregó que la Policía maneja información sobre la presencia de un “brazo” operativo de Macho en Caazapá.

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Investigan posible presencia del clan Díaz

Otra de las líneas investigativas apunta al clan Díaz. Según Espinoza, la Policía maneja información de que este grupo criminal trasladó sus operaciones a Caazapá desde Brítez Cue, ubicado en el distrito de Yby Pytã del departamento Canindeyú. Acotó que esta información surge de acuerdo con las intervenciones realizadas por las autoridades durante los últimos dos años.

Explicó que el movimiento se habría producido luego de que el clan Díaz mantuviera una disputa con el grupo de Macho en Brítez Cue.

No obstante, la Policía tampoco descarta la intervención de otro grupo criminal en el ataque. “El clan Díaz se había mudado hace dos años en esa zona. No se descarta que haya otro grupo que esté buscando recuperar el territorio”, refirió.

Espinoza afirmó que la investigación apunta a un enfrentamiento entre dos bandos, que podría estar relacionado con el control territorial para actividades ilícitas o con un eventual ajuste de cuentas.