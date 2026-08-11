Encarnación: caos tras triple choque y vuelco de camión sobre Puente Quiteria

Un triple choque tuvo lugar sobre el Puente Quiteria, en el acceso a la ciudad de Encarnación. Tras el siniestro vial, un camión de carga volcó y mantuvo cortados los carriles de ingreso a la capital de Itapúa.

Lea más: Transeúnte muere tras ser arrollado en zona de la Estación de Buses de Asunción

Los bomberos voluntarios de Encarnación se encuentran trabajando en el lugar ante el derramamiento de combustible.

Agentes de la Patrulla Caminera dirigen el tránsito por un solo lado del Puente Quiteria.

Lea más: Tragedia en Pirapó: objeto metálico despedido de un camión causa accidente fatal

Tres vehículos serían los involucrados. Preliminarmente, solo se registraron tres heridos que fueron trasladados al Hospital General de Itapúa (HRI).